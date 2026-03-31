Ecco il palazzetto del ghiaccio di Rho

La struttura che sarà ultimata entro ottobre ospiterà anche corsi di avviamento allo sport per bambini e ragazzi e sarà anche aperta al pubblico

Le Olimpiadi lasciano a Rho un palazzetto del ghiaccio. E’ stato presentato nella mattinata di oggi, martedì presso la sede di Fondazione Fiera, in Largo Domodossola a Milano, il progetto per la realizzazione della «Milan Ice Fiera Arena», la struttura temporanea destinata a ospitare il palazzetto del ghiaccio da circa 4mila posti a sedere che sorgerà nel quartiere fieristico di fieramilano a Rho-Pero in prossimità dell’ingresso di Porta Sud.

Un investimento di circa 5 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera Milano, interamente autofinanziati

Grazie a un investimento di circa 5 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera Milano, interamente autofinanziati, l’intervento consentirà la realizzazione di un impianto in grado di accogliere competizioni di hockey su ghiaccio, para ice hockey, pattinaggio di figura e curling, oltre a corsi di avviamento di short track, eventi e spettacoli on ice. La struttura che sarà a disposizione degli atleti per le attività agonistiche, ospiterà anche corsi di avviamento allo sport per bambini e ragazzi e sarà anche aperta al pubblico. L’impianto temporaneo sarà operativo per circa tre anni, in attesa della realizzazione del palazzetto del ghiaccio definitivo attualmente allo studio.

Il presidente di Fiera Giovanni Bozzetti: “Siamo orgogliosi che qui sorgerà il centro federale degli sport su ghiaccio”

«Siamo particolarmente orgogliosi che qui sorgerà il centro federale degli sport su ghiaccio, a conferma del valore sportivo e strategico dell’iniziativa. In questo percorso, il coinvolgimento di ulteriori partner e sponsor rappresenta un elemento fondamentale. L’arena contribuirà ad accrescere notorietà del quartiere fieristico, rendendolo sempre più attrattivo e vivo anche al di fuori del calendario delle manifestazioni, e avvicinando il grande pubblico, le famiglie e i giovani allo sport e allo spettacolo, anche grazie alla sinergia con Fiera Milano» ha dichiarato nel corso della conferenza stampa di presentazione Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano.

Una tensostruttura coperta che potrà essere utilizzata anche per corsi ai bambini e ingressi per il pattinaggio libero

La struttura sarà realizzata attraverso una tensostruttura con struttura portante in acciaio zincato e doppio telo in Pvc anticondensa, con una superficie della struttura principale pari a 5.130 metri quadrati e una superficie coperta complessiva di 5.710 metri quadrati. L’impianto sarà dotato di un’area riscaldamento pre-gara, di 8 spogliatoi per gli atleti di 42 metri quadrati per un totale di 252 metri quadrati oltre a un moderno sistema di trattamento aria e deumidificazione. La realizzazione della Milan Ice Fiera Arena rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo degli sport del ghiaccio in Italia e, in particolare, in un territorio strategico come Milano.

Il presidente federale Gios: Supportiamo questo progetto affinché possa diventare un punto di riferimento per l’attività agonistica di alto livello

Come Federazione siamo impegnati a supportare questo progetto affinché possa diventare un punto di riferimento per l’attività agonistica di alto livello, ma anche e soprattutto per la crescita dei giovani e di tutto il movimento. Strutture moderne e accessibili sono fondamentali per costruire il futuro delle nostre discipline perché permettono di ampliare la base e avvicinare nuovi praticanti. Questa iniziativa, sviluppata in collaborazione con Fondazione Fiera Milano, va esattamente in questa direzione, costituisce un elemento concreto di legacy delle Olimpiadi di Milano Cortina e rappresenta una best practice che auspichiamo possa diventare un modello replicabile anche in altre città italiane» ha spiegato nel corso della conferenza stampa Andrea Gios, Presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

In corso le attività necessarie all’iter autorizzativo con il Comune di Rho

Il presidente di Fondazione Fiera Bozzetti ha poi spiegato che sono attualmente in corso le attività necessarie all’iter autorizzativo con il Comune di Rho; al termine di queste prenderanno il via i lavori, con conclusione prevista entro il prossimo ottobre. «Gran parte delle strutture utilizzate per la realizzazione dell’impianto del ghiaccio temporaneo potranno essere successivamente riutilizzate all’interno del quartiere fieristico come la tendostruttura, le tribune e gli impianti di condizionamento oppure destinati alla realizzazione del futuro palazzetto del ghiaccio permanente, come il sistema di formazione del ghiaccio.»