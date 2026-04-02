E’ di Mauro Puorro il corpo rinvenuto nel Lambro a luglio

E’ di Mauro Puorro il commerciante scomparso da Pero il 16 giugno scorso il corpo rinvenuto nel Lambro a luglio.

Era scomparso dal suo negozio nel centro di Pero il 16 giugno dello scorso anno

La notizia è stata comunicata alla moglie Claudia nel pomeriggio di ieri, mercoledì. Da novembre era atteso l’esito del test Dna per l’identificazione, recentemente erano stati disposti nuovi prelievi. Mauro Puorro era scomparso dal suo negozio situato nel centro del paese il 16 giugno dello scorso anno. Da allora il suo allontanamento era diventato un mistero. Nessuna segnalazione se non una arrivata poche settimane dopo la scomparsa, ma poi risultata non essere veritiera, che lo dava nel centro di Milano. Poi nulla fino al 5 luglio, sempre dello scorso anno quando il corpo di una persona, era stato trovato sulle sponde del Lambro sul territorio del Comune di Pieve Emanuele. Mauro si era allontanato senza cellulare, soldi, documenti e non aveva portato nemmeno i suoi occhiali da vista, lasciando tutto sulla sua scrivania.

A novembre il prelievo del Dna al fratello a febbraio al figlio

Un cadavere in avanzato stato di composizione. «A agosto – ci aveva raccontato la moglie Claudia – siamo stati contattati dal maresciallo dei Carabinieri di Pieve Emanuele a novembre hanno fatto il prelievo del Dna a mio cognato poi silenzio fino al mese di febbraio di quest’anno quando è stato effettuato il prelievo del Dna a mio figlio.

L’esame del Dna al figlio ha cancellato tutti i dubbi, il corpo ritrovato nel Lambro è quello di Mauro Puorro

L’esame del Dna al figlio ha cancellato tutti i dubbi, il corpo ritrovato nel Lambro è proprio quello di Mauro. La comunicazione fatta dai Carabinieri nel pomeriggio di ieri alla moglie che ora potrà procedere con i funerali e la sepoltura del marito

L’ipotesi è quella che Mauro si sia gettato o sia caduto nel fiume Olona che passa da Pero e sfocia nel Lambro

L’ipotesi è che Mauro, una volta uscito dal suo negozio si possa essersi gettato o possa essere caduto nel fiume Olona che transita da Pero e sfocia nel Lambro a Milano passando poi per Pieve Emanuele.