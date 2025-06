Nel febbrile mercato estivo, i Knights di Legnano si assicurano la conferma di Guglielmo Sodero, guardia titolare dei Knights che è stato tra i protagonisti della bella stagione 2024/2025.

E' arrivata la conferma di Sodero per i Knights

Guardia tiratrice che però nella passata stagione ha avuto anche compiti di playmaking, Sodero è uno dei punti fermi del gioco dei Knights, dove trova sempre spazio per se, ma anche per gli altri, essendo il secondo miglior assist man della squadra.

Nella sua stagione 11.9 punti di media in stagione regolare e 14.2 durante i playoff, circa 2 rimbalzi e 2.5 assist di media.

Il commento di Maurizio Basilico

Il GM Maurizio Basilico: "Sodero è stata una priorità, come le altre recenti riconferme, per poter dare uno scheletro alla prossima prima squadra.

Sodero è sicuramente una delle migliori guardie del campionato per le sue capacità offensive e per la grande visione di gioco.

Per noi è una conferma fondamentale per la prossima stagione e non sarà probabilmente l'ultima".

Sodero giocherà ancora con la maglia numero 21 dei Knights