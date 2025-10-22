Due nuove sedi per Enaip Lombardia e Its Move: inaugurazione il 31 ottobre

Enaip Lombardia e Its Move ampliano la loro presenza sul territorio inaugurando due nuove sedi formative a Magenta il prossimo venerdì 31 ottobre.

A Magenta due nuove sedi per Enaip Lombardia e Its Move

Una litografia dismessa e una vecchia scuola che trasforma la sua funzione diventano da fine mese nuovi poli di riferimento per la formazione professionale di giovani e adulti dell’Ovest milanese. Un’opportunità per la formazione di circa 600 studenti che potranno contare su un percorso in stretto contatto con le aziende del territorio e anche per gli adulti impiegati in percorsi di riqualificazione.

Fondazione Enaip Lombardia, punto di riferimento per la formazione professionale, e Fondazione Its Move Academy, che si occupa di alta formazione per la logistica e la mobilità, inaugurano ufficialmente due sedi formative a Magenta, nell’Ovest milanese. Si tratta di un passo importante per il rafforzamento dell’offerta educativa, professionale e tecnica superiore del territorio.

L’evento si terrà venerdì 31 ottobre 2025 e rappresenta un momento significativo per la comunità locale e per il sistema formativo lombardo. Il programma della giornata prevede l’inaugurazione ufficiale alle 10 nella sede di via Novara 10 i cui spazi riorganizzati da quest’anno hanno una nuova funzione e nuovi laboratori (con qualifiche e diplomi nel settore benessere). Dopo una breve visita a tale sede, i partecipanti si sposteranno alle 11 nella nuova sede di via Cadorna 26, pensata per offrire un hub di innovazione tecnologica a disposizione del territorio e un ambiente educativo che coniuga bellezza, tecnologia e accoglienza.

Nella sede di via Cadorna si svolgerà la cerimonia ufficiale di inaugurazione, con i saluti istituzionali delle autorità, il taglio del nastro, la visita guidata agli spazi e ai laboratori e un aperitivo di benvenuto. Nel pomeriggio della stessa giornata, Enaip Magenta aprirà le proprie delle due sedi al pubblico per una visita libera in occasione degli open day di inaugurazione. Le sedi di via Cadorna e via Novara saranno accessibili dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e i visitatori potranno recarsi direttamente presso una o entrambe le strutture.

Il commento del direttore di Enaip Lombardia

Sull’imminente inaugurazione dei due istituti è intervenuto anche Giovanni Colombo, direttore generale di Fondazione Enaip Lombardia:

“Le due sedi di Magenta rappresentano una grande sfida e un’opportunità per il futuro della formazione di questo territorio. Rigenerare spazi e creare percorsi sempre più qualificanti significa dare ai giovani e agli adulti strumenti concreti per costruire il proprio percorso professionale. Complessivamente, per la ristrutturazione dell’edificio e i nuovi allestimenti e strumentazioni sono stati investiti circa tre milioni di euro”.

Parole analoghe anche da parte di Pietro Maria Farneti, Presidente di Fondazione ITS Move Academy: