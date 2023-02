Doppie gare nel weekend per gli Arcieri Tre Torri

Doppia gara nel fine settimana a Robecchetto per gli Arcieri Tre Torri che hanno partecipato a due gare, facendosi valere.

La palestra delle Scuole Media di piazza Volontari del Sangue a Robecchetto ha ospitato ben due weekend di gare tra il 21-22 gennaio e il 18-19 febbraio, riscuotendo il favore degli atleti che hanno preso parte alle competizioni. Ottima la location, ma anche l'organizzazione, come ha notato il sindaco, Giorgio Braga, intervenuto alle premiazioni.

"Due weekend di gare, due ottime occasioni per portare l'attenzione sull'importanza dello sport nella vita della comunità locale e, soprattutto, nella formazione dei giovani, a cui era dedicata la competizione dello scorso 18-19 febbraio" ha affermato il sindaco Giorgio Braga.

"L'importanza dello sport come momento educativo e sociale è stata anche l'argomento principale delle "chiacchiere" a bordo campo insieme all'assessore Claudia Chiodini durante questi 4 giorni di competizioni, che hanno visto impegnati quasi 180 arcieri provenienti da Lombardia e Piemonte.

I risultati delle gare disputate

Passando ai risultati, nella gara del 21-22 gennaio spiccano nell'arco olimpico il podio di Anna Colombo e Alessandra Moltrasio senior femminile, rimaste dietro solo a Vanessa Landi, atleta della nazionale che tira tra le fila dell'Aeronautica militare, mentre Achilli Tommaso e Nicolò Airoldi si sono aggiudicati oro e bronzo tra gli allievi, mentre Delia Ferrari ed Erika Baron si aggiudicano i primi due posti tra le ragazze.

Podi tutti bianco e blu tra le allieve femminili con Marta Corini, Sofia De Luca e Sofia Briante, i giovanissimi maschili con Giovanni Macchi e Riccardo Grataroli e le giovanissime femminili con Diana Gerardi, Carlotta Clivio e Chiara Baravelli. Anche nel compound femminile, podio tutto Arcieri Tre Torri con Anna Puricelli, Elena Crespi e Chiara Stizzoli.

Bene anche la compagine giovanile dell'arco nudo, con i tre ori di Luca Milani tra gli allievi, Fabio Buscato tra i ragazzi e Lorenzo Colombo tra i giovanissimi. Chiudiamo con i due bronzi tra i master arco olimpico di Dave Baron e arco compound di Cristian Garotta e l'oro nell'arco nudo di Roberto Zermian. Primo posto in classifica anche per tutte le squadre degli Arcieri Tre Torri che hanno preso parte alla competizione.

Le ultime gare di febbraio

Molto bene anche i risultati degli Arcieri Tre Torri nella gara del 18-19 febbraio, nonostante la competizione sia stata molto più agguerrita. Argento per Sofia De Luca tra le allieve femminili arco olimpico e Giovanni Macchi tra i giovanissimi, mentre Delia Ferrari ed Erika Baron si sono aggiudicate i due gradini più alti del podio tra le ragazze. Oro per Samuele Barigozzi tra gli allievi maschili dell'arco compound, per Luca Milani nella stessa classe dell'arco nudo e per Lorenzo Colombo tra i giovanissimi arco nudo. Bronzo per la squadra allievi femminile arco olimpico con Sofia de Luca, Sofia Briante ed Elena Cavalieri, mentre Delia Ferrari, Erika Baron e Lucrezia Buscarino si aggiudicano il primo posto tra le ragazze. Chiudiamo con l'argento di Diana Gerardi, Carlotta Clivio e Chiara Baravelli tra le giovanissime.