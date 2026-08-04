Degrado in via Zara, i giovani della Lega e di Fratelli d’Italia puliscono l’area: “Ora serve più sicurezza”

Azione congiunta dei movimenti giovanili di Lega e Fratelli d’Italia che, affiancati dai consiglieri comunali Colombo, Re e Paggiaro, si sono mobilitati per un intervento straordinario di pulizia e ripristino del decoro nel parcheggio di via Zara a Rho, situato al lato del centro commerciale Il Gigante.

Riportare decoro in un’area diventata negli ultimi mesi una vera e propria zona franca, teatro di bivacchi

L’iniziativa nasce dall’esigenza di riportare decoro in un’area diventata negli ultimi mesi una vera e propria zona franca, teatro di bivacchi in cui gruppi di stranieri si stanziano durante il pomeriggio, trasformando il parcheggio in un servizio igienico a cielo aperto e abbandonando abitualmente i residui delle loro consumazioni alcoliche.

I militanti dei due partiti hanno rimosso una notevole quantità di sporcizia, evidenziando lo stato di incuria in cui versa la zona

Durante la mattinata di sabato 1 agosto, i militanti hanno rimosso una notevole quantità di sporcizia, evidenziando lo stato di incuria in cui versa la zona. “Abbiamo raccolto quattro sacchi di rifiuti e oltre 500 tappi di bottiglie di birra in vetro, un dato emblematico che dimostra quanto l’area sia stata finora abbandonata a se stessa”, dichiara Andrea Badolato, coordinatore della Lega Giovani. “Rivolgo un invito formale all’Amministrazione comunale e alla proprietà del centro commerciale ad intervenire insieme con decisione, affinchè via Zara torni a essere un luogo decoroso e sicuro. I cittadini meritano rispetto e risposte concrete, non questa situazione di degrado che sopportano da fin troppo tempo”.

“Noi abbiamo ripulito la zona dai rifiuti, ora ci aspettiamo che le Autorità competenti e le Forze dell’Ordine si attivino con decisione per liberare la zona da chi sporca, degrada e crea disturbo”

Alla richiesta di decoro si affianca con forza il tema della sicurezza e del controllo del territorio. “Come movimenti giovanili attivi in città abbiamo dato un segnale concreto liberando via Zara dai rifiuti, dimostrando che il territorio ci sta a cuore”, aggiunge Nicolò Laviani, segretario di Gioventù Nazionale. “Noi abbiamo ripulito la zona dai rifiuti, ora ci aspettiamo che le Autorità competenti e le Forze dell’Ordine si attivino con decisione per liberare la zona da chi sporca, degrada e crea disturbo ai residenti, lavoratori e clienti. La sicurezza e la tranquillità dei cittadini devono tornare a essere una priorità”.