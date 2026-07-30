Danni del maltempo alle case Aler, da Regione 300mila euro per la manutenzione degli alloggi

Uno stanziamento di euro 300mila euro complessivi, negli anni 2027-2028, per assicurare interventi volti alla “Manutenzione straordinaria serramenti e accessori degli immobili Sap Aler interessati da eventi atmosferici eccezionali (grandine) nei comuni di Legnano, Rescaldina, Rozzano, Canegrate, Cerro Maggiore, Castano Primo, Corbetta, Vittuone, Busto Garolfo”, a favore di Aler Milano.

“Gli eventi atmosferici, che hanno più volte colpito pesantemente i territori lombardi, hanno creato danni diretti alle strutture degli immobili ALER, in particolare di quelli dell’area milanese, dalle coperture delle facciate agli infissi, creando notevoli disagi agli inquilini. Da qui la necessità di intervenire rapidamente e di risolvere le criticità segnalateci”: così il consigliere regionale, Maira Cacucci è intervenuta in occasione della sessione di assestamento del bilancio regionale, in aula a Palazzo Pirelli.

“Una situazione che non può attendere oltre sia per evitare lo stato di ulteriore ammaloramento degli immobili sia, soprattutto, per la qualità della vita degli stessi residenti – ha aggiunto Cacucci – Una somma che ho richiesto ed è stata approvata, grazie al mio emendamento in aula e che dimostra come ancor una volta Regione Lombardia sia dalla parte dei cittadini, quelli più fragili, delle loro necessità e che ci vede impegnati per garantire condizioni di vita degne di essere considerate tali. Monitorerò personalmente, con l’assessore regionale alla partita, Paolo Franco, l’evolversi e l’avanzare dei lavori commisurati al finanziamento ed ulteriori necessità che via via si prospetteranno, e continuerò ad essere un occhio vigile e attento”.