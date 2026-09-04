Da stasera a domenica, torna la tradizionale festa Alpina Rhodense

Il Gruppo di Rho dell’Associazione nazionale Alpini torna a organizzare la tradizionale festa di settembre, con il patrocinio del Comune di Rho: un evento che nasce per incontrare la cittadinanza, attraverso momenti conviviali, per ribadire il forte legame delle Penne Nere con la comunità locale e le sue necessità.

Taglio del nastro stasera, venerdì, alle 18

L’iniziativa si svolgerà all’Oratorio di Passiranain in via Sant’Agostino 22 da stasera fino a domenica Alle 18 di oggi sarà inaugurata l’edizione numero 43, dalle 19 sarà attivo il servizio ristorante all’Alpina e la serata si chiuderà a mezzanotte. Domani, sabato 5 il servizio ristornate sarà attivo per pranzo dalle 12.30 e per cena dalle 19 chiusura a mezzanotte.

Domenica alle 11 la Santa Messa al Campo, presente anche uno stand della Fondazione Dopo di Noi

Domenica 6 il servizio bar aprirà alle 9.30. Alle 11 messa al campo dell’Oratorio. Ristorante attivo per pranzo dalle 12.30 e per cena dalle 19. La Festa Alpina terminerà alla mezzanotte. Non mancheranno nelle tre giornate degustazioni di grappe e liquori alla frutta. Sarà presente uno stand della “Fondazione Dopo di noi”, per ribadire la disponibilità degli Alpini a iniziative di solidarietà, in questo caso per il futuro e la ricerca di autonomia di persone con disabilità.