Da Regione Lombardia 125mila euro a Città Metropolitana per rafforzare la sicurezza sul territorio

Risorse importanti che permetteranno di aggiornare gli scenari di rischio, migliorare i sistemi di allerta, rafforzare il coordinamento tra enti locali e volontariato e rendere sempre più efficiente la risposta alle emergenze

Regione Lombardia continua a investire concretamente nella sicurezza dei cittadini e nella prevenzione dei rischi. Con il nuovo stanziamento da 1,2 milioni di euro destinato all’aggiornamento e all’attuazione dei Piani di Protezione Civile delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano, arrivano al territorio metropolitano milanese oltre 125 mila euro che consentiranno di migliorare la pianificazione delle emergenze e il coordinamento degli interventi.

L’onorevole Fabrizio Cecchetti: “Questi fondi rappresentano un investimento sul futuro dei nostri Comuni”

Si tratta di risorse importanti che permetteranno di aggiornare gli scenari di rischio, migliorare i sistemi di allerta, rafforzare il coordinamento tra enti locali e volontariato e rendere sempre più efficiente la risposta alle emergenze legate a eventi meteorologici estremi, dissesto idrogeologico e altre situazioni di criticità – afferma l’onorevole Fabrizio Cecchetti – Ancora una volta Regione Lombardia dimostra attenzione concreta verso gli enti locali, investendo non soltanto nelle grandi opere e nelle infrastrutture, ma anche negli strumenti che consentono di proteggere il territorio e garantire la sicurezza delle comunità. La prevenzione è il primo presidio di sicurezza e questi fondi rappresentano un investimento sul futuro dei nostri Comuni

Il consigliere metropolitano Christian Colombo: “Progetto importante, riguarda 3,2 milioni di abitanti e 133 Comuni”

Città Metropolitana di Milano riceve una delle quote più significative dell’intero riparto regionale. Dei 125.259 euro assegnati, oltre 75 mila euro derivano dalla quota variabile calcolata sulla popolazione residente, a conferma del peso strategico che il territorio milanese riveste all’interno della Lombardia, con oltre 3,2 milioni di abitanti e 133 Comuni coinvolti.