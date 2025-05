Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 17 e domenica 18 maggio 2025

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 17 e domenica 18 maggio 2025.

LEGNANO - “Una passeggiata nella prevenzione”

E' il titolo dell’iniziativa che si svolgerà sabato 17 maggio, a partire dalle ore 9.00, a Legnano, in piazza San Magno. L’ASST Ovest Milanese, con i suoi specialisti, propone un viaggio “alla scoperta dei segreti del Colon e delle sue patologie più comuni, attraverso un gonfiabile gigante che è una fedele rappresentazione dell’organo.

L’evento, coordinato dal Dipartimento Chirurgico diretto dal dott. Gianandrea Baldazzi, si avvale del patrocinio della Città di Legnano e della collaborazione con la Fondazione degli Ospedali e di Famiglia Legnanese, e di altre realtà associative locali e nazionali.

Al termine della visita all’interno dell’impianto gonfiabile, ci sarà la possibilità di ricevere tutte le indicazioni necessarie per prenotare direttamente lo screening di controllo, per le categorie di cittadini previste dalla campagna di prevenzione messa in atto da Regione Lombardia.

LEGNANO - Festa della sostenibilità

Una giornata per passare dalla sostenibilità predicata a quella praticata: domani, sabato, al Parco Falcone Borsellino torna la Festa della Sostenibilità, dedicata alla sensibilizzazione e mobilitazione su temi ambientali, economici e sociali, ispirati agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

La giornata inizierà alle 10.30 con numerose attività che spazieranno dal riciclo creativo con il Tavolone riciclone, alla sensibilizzazione contro l'inquinamento da plastica, passando per l'installazione artistica sul fast fashion e la mostra di recycling art. Sempre al mattino, la Ciclofficina popolare offrirà riparazioni gratuite di biciclette, mentre gli appassionati di sport potranno assistere a esibizioni di ginnastica artistica con gli atleti Riccardo Maino e Mariachiara Villa, oltre a un talk sullo sport contro le disuguaglianze con l’atleta paralimpico Giorgio Andrea Zanaldi.

Dalle 11 partiranno diversi laboratori, tra cui quelli dedicati alla creazione di terrari autosufficienti, detergenti sostenibili, tappeti riciclati e distribuzione di semi. Nel pomeriggio, il campetto da basket ospiterà partite organizzate dalla Castoro Sport, mentre alle 15 partirà una parata ciclistica curata dall’associazione Wherehouse Music lungo il percorso della Bicipolitana.

Sempre dalle 15 avranno luogo i tavoli tematici Parole e azioni sostenibili, in cui cittadini e amministratori potranno confrontarsi su mobilità sostenibile, partecipazione civica, rigenerazione urbana e inquinamento. Poco dopo, dalle 15.30, sarà possibile partecipare a uno swap party per lo scambio di vestiti e accessori, mentre dalle 16 aprirà una green gaming zone, un’area dedicata al gaming sostenibile.

I talk pomeridiani saranno accompagnati dagli interventi musicali della Rusty Brass band e affronteranno argomenti come la biodiversità con Cesare Bruno, l’impegno di Legnano come Comune Bandiera Sostenibile 2025 con il sindaco Lorenzo Radice, e i consigli pratici per una vita più green con l'influencer Camilla Agazzone.

Dalle 16.30 nuovi laboratori permetteranno ai partecipanti di costruire un Bugs hotel, stazione per impollinatori e di sperimentare l'educazione ambientale attraverso un’installazione interattiva chiamata Tavolo fluviale. La giornata si concluderà in musica con il concerto del gruppo Generic Animal previsto per le 19.

Parallelamente alla festa nel parco, altre due iniziative coinvolgeranno la città: al Palazzo Malinverni gli studenti del Liceo Galilei presenteranno progetti sostenibili premiati con un campus estivo di Legambiente, mentre presso lo Ial Legnano si svolgerà l’EcoFestival con laboratori e un concorso ambientale tra classi.

Una festa dunque fitta di appuntamenti, che strizza l’occhio ai giovani ma i cui temi interessano l’intera comunità. Tutte le attività sono gratuite e senza necessità di prenotazione.

LEGNANO - Premio di poesia

Selezionati i 22 finalisti, su 204 partecipanti, della 30esima edizione del Premio di poesia e narrativa Giovanni da Legnano, promosso dalla Famiglia Legnanese e destinato agli studenti delle scuole medie e superiori dei distretti di Legnano, Parabiago, Castano Primo, Busto Arsizio, Castellanza e Magenta.

La premiazione si terrà sabato 17 maggio, alle 15, nella Sala delle giare di Villa Jucker, sede della Famiglia Legnanese.

LEGNANO - Assaggi d'arte

Secondo appuntamento domani, sabato, alle 16, con «Assaggi d’arte», il ciclo di conferenze tenute da Ruggero Cioffi dedicate ai capolavori delle città d’arte italiane con degustazioni di specialità delle località stesse.

La formula di questa rassegna di incontri prevede la conferenza in Sala Ratti e il successivo momento della degustazione a Palazzo Leone da Perego. Assaggi d’arte è organizzato dall’amministrazione comunale con il supporto della Dolce Legnano.

Dopo il primo «assaggio» con la Cappella Sansevero e il Cristo Velato, Ruggero Cioffi accompagnerà il pubblico nelle Stanze di Raffaello, insieme con la Cappella Sistina, il punto culminante della visita ai Musei Vaticani. Situati all’interno del Palazzo Pontificio, questi quattro ambienti dovevano costituire l’appartamento di Papa Giulio II della Rovere, e furono dipinti da Raffaello e dai suoi aiutanti dall’ottobre del 1508 alla morte dell’artista, sopraggiunta nel 1520. L’incontro sarà una passeggiata virtuale tra i celebri affreschi del grande artista urbinate, un vero capolavoro ricco di citazioni storiche, temi allegorici, simboli e omaggi al mondo antico.

La conferenza sarà abbinata ad una degustazione del «maritozzo», e della crostata con visciole e ricotta, dolci tipici della tradizione romana.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

LEGNANO - Mostra antologica di Santo Nania a Palazzo Leone da Perego

L'esposizione, intitolata "L’Essenza del segno" e inaugurata nel pomeriggio di sabato, traccia, con un centinaio di opere, l’evoluzione del pensiero e della tecnica di un artista che ha saputo far convivere il rigore della tradizione figurativa con l’audacia dell’informale. Entrambi i periodi della parabola artistica di Nania sono rappresentati nella mostra; il figurativo nelle due sale a piano terra del Leone da Perego, l’informale nelle sale al primo piano.

Nato in Sicilia e legnanese di adozione, Nania è un autore che ha saputo trarre ispirazione da una varietà di fonti portando la pittura a un livello di introspezione emotiva che trascende la mera rappresentazione visiva.

La mostra sarà aperta fino al 25 maggio tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero

LEGNANO - Memorial Valerio Spinosa

Sono oltre 300 gli atleti attesi nel fine settimana al Palazzetto dello sport di via Parma 77 per la terza edizione del Memorial Valerio Spinosa, torneo internazionale di taekwondo che unisce sport e memoria.

La manifestazione, che richiama ogni anno atleti da tutta Italia e da diversi Paesi europei, rende omaggio a Valerio Spinosa, maestro di taekwondo e chitarra, figura amatissima nella comunità sportiva e musicale legnanese. Scomparso a 41 anni nel 2022 dopo una lunga battaglia contro il cancro, Valerio ha lasciato un segno profondo nei suoi allievi e colleghi: nonostante le cure e le difficoltà, ha continuato a insegnare fino all’ultimo giorno, trasmettendo la sua forza e il suo amore per la vita.

La due giorni sportiva vedrà gare di forme e combattimento di alto livello, con la partecipazione di numerose squadre agonistiche, tra cui quella dell’Asd Olimpic Taekwondo Legnano, intitolata proprio a Valerio e già vincitrice delle prime due edizioni del Memorial. Il team legnanese si è distinto anche sui palcoscenici nazionali e internazionali, conquistando nel 2024 l’oro ai Campionati Endas/Unitam e agli Internazionali d’Italia.

Il momento più atteso sarà la cerimonia commemorativa, in programma sabato 18 maggio alle 12. Un tributo che, come ogni anno, unisce musica, parole e spettacolo: tra gli ospiti annunciati il maestro di taekwondo acrobatico Valentino Solinas, in arrivo da Londra per un’esibizione speciale, insieme ad altri protagonisti del mondo dello sport e della musica.

LEGNANO - "Giardini segreti"

Torna «Giardini segreti», l’itinerario tra giardini e architetture dell’inizio del XX secolo proposto da Liceali sempre in collaborazione con il Comune.

Per questa seconda edizione (in programma per domani, sabato, o in caso di pioggia per domenica) resta identico il numero dei giardini, ma cambiano alcune tappe; novità sono la Corte Boccazzi di via Bonvicino, il giardino dei Frati Carmelitani scalzi di piazza Montegrappa e il Giardino dell’arte di Luigi Basile di via Roma.

Punto di partenza del percorso sarà, alle 9.30, Villa Jucker, dove l’iniziativa sarà presentata da Ornella Ferrario di Liceali sempre. La presentazione sarà ripetuta alle 10.30, alle 14.30 e alle 15.30. A ogni partecipante sarà consegnato un pieghevole con un qr code che permetterà l’accesso alla descrizione dei dieci giardini dell’itinerario. Per ogni tappa sarà apposto un timbro; chi completerà il percorso e si presenterà alle 18 nel cortile di Palazzo Malinverni potrà ritirare un omaggio.

Gli itinerari si svolgeranno in due momenti: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

LEGNANO - Natura, ambiente e paesaggio per il primo appuntamento di «Le stanze dell’arte» al Castello

La rassegna di esposizioni di artisti del territorio (selezionati a seguito della call lanciata dal Comune alla fine dello scorso anno e che aveva visto pervenire 125 candidature) ha come fil rouge l’ambito costituito da natura, ambiente e paesaggio, un tema che è stato scelto vista anche la concomitanza con altri due eventi, la Festa della sostenibilità, che si terrà domani nel Parco Falcone Borsellino, e il Mulino Day, la manifestazione che valorizza il fiume Olona e il suo territorio in corso fino a dopodomani, domenica, nei comuni che fanno parte del Plis.

Sei le mostre in programma, il pubblico confrontarsi con mezzi espressivi diversi, dalla pittura alla grafica, dalle installazioni alla fotografia: «Acque gocce di vita» di Sicf (Società italiana caccia fotografica) - fotografie; «Sussurri della terra» di Eghbal Shirin (Iran) - acquerelli; «Essere parte del fiume: L'Olona attraverso noi» di Marisol Gonzales (Spagna) - mappe, installazioni, manifesti; «Plastic Project» di Giovanni Rombi - fotografie; «Innata» di Cecilia Viganò - lavori su carta; «Onde» di Francesco Zavatta - olii su tela.

La mostra sarà aperta fino al 2 giugno sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero.

Evento collaterale della mostra, in programma nel pomeriggio di domenica, sarà un momento di birdwatching, «Non siamo solo papere», a cura di Matteo Cuda. Alle 16, in Sala Previati, si terrà una presentazione con slide e fotografie sull’avifauna del parco, con racconti e curiosità sulle diverse specie e consigli pratici per riconoscerle; dalle 16.30 spostamento all’aperto verso il laghetto del Parco Castello dove si terrà una dimostrazione di birdwatching.

MAGNAGO - Musica sacra in Santa Maria

Arriva alla ventesima edizione la rassegna «Musica sacra in Santa Maria».

Domani sera, alle 21, la chiesetta di via San Gaetano ospiterà un concerto organizzato dal coro L'Estro Armonico in collaborazione con la comunità pastorale Il Cenacolo e con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Magnago; parteciperà anche il coro Joy to the World. Una serata dedicata alle suggestive armonie della musica sacra nella suggestiva cornice della chiesetta dedicata a Santa Maria.

BUSTO GAROLFO - Concerto dell'organo a canne

Dopo decenni torneranno a risuonare nella chiesa Santi Salvatore e Margherita le sonorità di un vero organo a canne. Lo strumento, benedetto domenica scorsa, 11 maggio, è posizionato nel transetto laterale sinistro, sarà inaugurato domani, sabato 17 maggio, alle 21 con un concerto che vedrà esibirsi l’organista Roberto Mucci e sarà destinato, per il momento, all’accompagnamento delle celebrazioni liturgiche.

ABBIATEGRASSO - Verde pulito

Tutto pronto per la giornata del Verde Pulito in programma domenica 18 maggio.

Ecco il programma della Giornata:

· 8:30: Ritrovo presso la Cappelletta di via Stignani per la registrazione dei partecipanti. Amaga fornirà un kit indispensabile per l’attività. L'azienda Bennati, sponsor dell’iniziativa, offrirà a tutti la colazione (brioche, succo e barretta di cioccolato).

· 9:00: Spostamento presso la Fiera per la divisione in due macro-squadre: una destinata al centro di Abbiategrasso, l’altra invece coprirà tutta l’area a sud della città.

· 12:00: Ritorno nel piazzale della Fiera dove Amaga darà una dimostrazione dell’entrata in funzione dell’isola ecologica.

· Al termine, presso la Cappelletta, a tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa verrà riservato un piatto di pastasciutta.

Abbiate Guitar Festival seconda edizione

domenica 18 maggio alle sala consiliare Castello Visconteo

Preludio giovanile a cura del Laboratorio musicale Maffeis Il chitarrista SAMUELE PIROLA interpreta il secondo tempo della Sonata op. 15 di Mauro Giuliani.

Musica dall’Età Napoleonica al Risorgimento con il chitarrista MARCO BATTAGLIA.

Prima e dopo il concerto si potrà visitare una Esposizione della Collezione privata del musicista comprendente autografi di noti chitarristi dell’800 (Fernando Sor, Matteo Carcassi, Giulio Regondi)

e spartiti per chitarra del tempo, alcuni dei quali unici al mondo, recentemente ritrovati da Marco Battaglia.

Domenica 18 Maggio CONCERTO PER ANDREA

ore 16.00 presso il Parco della Repubblica della Fossa Viscontea di Abbiategrasso

La Filarmonica di Abbiategrasso e la Filarmonica S. Cecilia di Porlezza con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso presentano CONCERTO PER ANDREA

In caso di maltempo presso La Cappelletta, via Stignani 61

CUSAGO - Cusa-go

CUSA-GO domenica 18 maggio prima edizione della festa dello sport dalle di mattina alle 18 in vari punti del paese: Giardino scuola G.Pascoli e Oratorio san Carlo piazza Soncino

CASSINETTA DI LUGAGNANO

Prima edizione del festival internazionale “Armonie di pace”

𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗘𝗧𝗧𝗢 𝗟𝗘𝗢𝗡𝗔𝗥𝗗𝗢 𝗜𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗘𝗥𝗧𝗢- 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐢𝐧𝐢 𝐞 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐬𝐭𝐚𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜𝐡

Sabato 17 maggio alle 21 al

Centro Polifunzionale - Piazza Negri

ARLUNO - Anime in canto

Sabato il concerto con le colonne sonore dei cartoni animati

Domani, sabato, la musica farà tornare bambini gli arlunesi con le colonne sonore dei cartoni animati di una volta. Il concerto «Anime In-Canto» si svolgerà il 17 maggio alle 21 al Centro civico di Rogorotto e riporterà indietro nel tempo i partecipanti, che aiutati dalle note intonate dal coro «In-Canto» troveranno i loro stessi bambini, in un flashback che li riporterà sul divano di casa davanti a Lady Oscar, Lupin, Jeeg Robot, l’Uomo Tigre e molti altri. L’evento è organizzato dall’associazione «Wake up» e dal coro «In-Canto» di Vanzago con il patrocinio del comune di Arluno e la biblioteca comunale.

BAREGGIO: Appuntamento con la musica di David Bowie

Terzo appuntamento con la «Primavera musicale» organizzata dal Comune. Domani, sabato , alle 21 al Parco del Vecchio Ciliegio si terrà il concerto «We can be heroes», con la musica della rockstar britannica David Bowie, rivisitata in chiave moderna a cura de «La mia nuova scuola di musica».

Concerti nei parchi di Bareggio, questa volta presenta uno degli artisti più rappresentati della scena musicale internazionale, precursore di mode e generi, oltre che cantante anche pittore e attore.

L’evento è gratuito, in caso di maltempo il concerto sarà annullato.

BOFFALORA SOPRA TICINO - GolosoZola e le vie del formaggio

«GolosoZola e le vie del formaggio Made in Italy» è il mercato gastronomico d’eccellenza organizzato dall’associazione Terra e Mani, che si terrà domenica nel centro storico di Boffalora con il patrocinio del Comune. La manifestazione sarà caratterizzata da mercato di prodotti tipici, specialità e degustazioni, piatti d’asporto con le migliori eccellenze casearie italiane. All’interno del cortile della scuola primaria sono previsti laboratori creativi per bambini , percorsi sensoriali e attività con piccoli animali organizzati dalla Cooperativa San Rocco della Cascina Pietrasanta. Inoltre sarà attivo il servizio di navigazione sul Naviglio Grande, per info e prenotazioni: www.navigami.com.

CORBETTA - Biblioday

Sabato 17 maggio torna il «Biblioday» per il Maggio dei libri 2025 e per l’occasione la Biblioteca comunale si mette in gioco. La mattinata, dalle 9.30 alle 12.30, sarà interamente dedicata ai giochi da tavolo, con laboratori ludici pensati per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni, guidati dagli esperti ludologi del progetto AttivaMente. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, l’attrice Irina Lorandi incanterà i presenti con una selezione di «Racconti d’autore», in un viaggio tra parole ed emozioni. A concludere la giornata ci sarà la premiazione dei microracconti finalisti del Premio letterario Città di Corbetta.

CORBETTA - Giovani in concerto

Domani, sabato, alle 21 nella sala teatro de Il Mosaiko in via Lamarmora 35 andrà in scena «Giovani in concerto». Il concerto vedrà protagonisti i giovani musicisti del Trio Ghibli, composto da Doriana Spirito (chitarra), Nicolas Falabella (chitarra) e Aurora Sciammetta (violoncello). Il trio proporrà musiche ispirate ai film di animazione di Hayao Miyazaki, vincitore dell'Oscar 2025. Un'occasione unica di aggregazione, divertimento, emozioni e poesia. L’evento fa parte della stagione teatrale «Cambio Scena», promossa dall’associazione Il Mosaiko, che da anni si impegna a valorizzare le arti performative e a offrire occasioni di crescita culturale alla comunità. L’ingresso è gratuito con offerta libera. Per prenotazioni: info.ilmosaiko@gmail.com, tel. 320.5336734.

CORBETTA - Mercatino solidale di primavera

Anche quest’anno la Caritas parrocchiale organizza il «Mercatino solidale di primavera». L’evento si terrà questo weekend nel cortile della sala Don Sacchi, in piazza Canonica. Il mercatino offrirà abbigliamento, libri e tanti altri oggetti utili. Tutto il ricavato sarà destinato all’acquisto di prodotti per la cura e l’igiene della persona, a sostegno delle famiglie più bisognose del territorio. Gli orari di apertura saranno sabato dalle 16 alle 19, domenica dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

CORBETTA - Un angelo alla ricerca

Domani, sabato, Villa Pagani ospiterà la settima edizione di «Un Angelo alla ricerca», una giornata dedicata alla solidarietà, al divertimento e alla ricerca scientifica. L’evento prenderà il via alle 9.30 con tornei di calcio ai campi sportivi di Santo Stefano Ticino e di Corbetta. Alle 11 in Villa Pagani lezione informativa sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e alle 14,30 laboratori scientifici per bambini a cura di Kirikù (partecipazione gratuita previa prenotazione a kirikulab@gmail.com). Dalle 12 griglia aperta per pranzo e cena. Alle 20.30 ci sarà l’estrazione della lotteria. La giornata si concluderà con musica dal vivo della band «Gamba de Legn». I fondi raccolti sosterranno il Dipartimento di oncologia sperimentale di Ieo.

CORBETTA - "Santelle... tesori di fede"

«Le Matite colorate», in collaborazione con il Comune, presentano un evento dedicato alla riscoperta delle santelle, piccoli ma preziosi luoghi di fede che costellano il territorio e raccontano la spiritualità quotidiana delle comunità. L’iniziativa, intitolata «Santelle… Tesori di fede e bellezza», si propone di valorizzare questi autentici tesori di arte popolare e devozione, spesso nascosti tra le vie e le campagne, ma fondamentali per comprendere la storia e l’identità locale. La serata di presentazione è prevista per stasera, venerdì, alle 21 nella sala Grassi del Comune. Interverranno Teresa Agnesotti, Luciana Cislaghi, Luciano Redelli e Andrea Balzarotti, che offriranno approfondimenti storici, artistici e spirituali sul tema. «Racconteremo la storia di Francesco Agnesotti, uno degli ultimi “pittori itineranti”», annuncia il presidente dell’associazione Roberto Oldani. Alle 23 seguirà l’inaugurazione della mostra nella sala Artemisia Gentileschi in via Cattaneo 25. L’esposizione sarà visitabile nei giorni 17, 18, 24 e 25 maggio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

CORBETTA - Polindart

Si terrà domani, sabato, alle 11 l’inaugurazione ufficiale di Polindart, l’Associazione degli imprenditori industriali, artigianali e professionali operanti nel polo industriale di Corbetta e Vittuone. L’evento inaugurale si terrà nella sede di Edilserio, in via Alberto da Giussano 53 a Corbetta, con la partecipazione dei sindaci e delle autorità dei due Comuni.

OSSONA - Note di solidarietà

«Note di solidarietà» è il titolo della serata benefica a sostegno dell’associazione «H&T Odv - Health and Teaching association for developping Countries» che si terrà domani, sabato, alle 21 all’Auditorium «Unità d’Italia» di via Dante 1. La band locale «Sem giust in cinc» proporrà un viaggio tra i più grandi successi della musica italiana. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Ossona in collaborazione con Pro Loco «Morus Nigra» Aps.

OSSONA - Festa del libro

La Villa comunale si prepara ad accogliere la nuova edizione della «Festa del libro», in programma sabato e domenica. L’evento, che si svolgerà in piazza Litta Modignani dalle 15 alle 19, è un appuntamento atteso che coinvolge tutta la comunità, con un ricco programma pensato per grandi e piccoli. Il tema di quest’anno è «Natura in volo: storie, scoperte e avventure tra cielo e terra», un invito a esplorare il mondo della lettura attraverso il fascino della natura e delle sue meraviglie.

La manifestazione si aprirà domani, sabato, alle 15 con «Storie volanti», a cura dell’associazione Il Viaggio di Metis. Seguirà alle 15.30 una lettura animata dedicata ai più piccoli, mentre alle 17 sarà la volta dell’«Apilettura», un momento speciale di lettura con apicoltore, sempre guidato da Il Viaggio di Metis. Non mancherà una pausa golosa con la merenda delle 17.30 e, alle 18, la premiazione delle scuole primaria, materna e nidi.

Domenica il programma riparte alle 15 con il «Gioco dell’oca di Juka» organizzato dalla cooperativa Effatà. Alle 16 i bambini potranno partecipare a una caccia al tesoro nel parco, sempre con Il Viaggio di Metis. Dopo la merenda delle 17, alle 17.30 sarà presentato il libro di Mario Alzati «Il gemello di Olonia», seguito alle 18 dalla premiazione della scuola secondaria.

La Festa del libro non è solo un’occasione per leggere, ma anche per vivere esperienze interattive e formative. Oltre alle letture animate e ai giochi, sarà possibile visitare la mostra di libri-sculture a cura di Bassin Pascale e scegliere il proprio prossimo libro al banchetto della libreria Il Segnalibro.

La manifestazione è organizzata con la collaborazione della Biblioteca di Ossona, la Fondazione per Leggere, la cooperativa Effatà, Il Viaggio di Metis e la Pro Loco «Morus Nigra» Aps. In caso di maltempo, tutte le attività si svolgeranno all’interno della villa, garantendo così la partecipazione in ogni condizione.

SEDRIANO - Le fiabe della buonanotte

Una proposta all’insegna della fantasia e della creatività quella de «Le fiabe della buona notte», organizzata dall’associazione Arca’s Aps Sedriano. Un ciclo di appuntamenti serali dedicati ai bambini dai tre anni in su, ai loro genitori e ai nonni, dove le fiabe prendono vita attraverso coreografie, musica e tanta allegria. La rassegna si apre oggi, venerdì, alle 20.30 al Parco dei Pittori in via Tiziano Roveda con una rivisitazione della celebre fiaba «I Musicanti di Brema». Seguiranno altri tre appuntamenti nei mesi estivi, con storie inedite scritte da una concittadina e pensate per coinvolgere i più piccoli stimolando la loro parte creativa e magica. Gli incontri sono gratuiti e rappresentano un’occasione per riscoprire il piacere della narrazione dal vivo, immersi nella natura dei parchi cittadini.

VANZAGHELLO - Giornata dell'amicizia

Si terrà nel weekend al parco di via Roma la prima edizione della «Giornata dell’amicizia», che vedrà alla regia il gruppo giovani della Pro Loco, The Youth Club, in collaborazione con gli Amici della Panchina di Gio, e che diventerà un appuntamento annuale. Sabato alle 18 alla Pro Locanda è in programma un incontro sul tema dell’amicizia, con invito rivolto all’Amministrazione comunale, ai gruppi consiliari e ai responsabili delle associazioni, cui seguirà un aperitivo conviviale. Domenica dalle 15.30 ci saranno giochi per ragazzi di tutte le età (iscrizioni al numero 389.4582558) e alle 18 la posa e l’inaugurazione della Panchina dell'amicizia. Alle 18.30 aperitivo e la sera risottata dell’amicizia alla Pro Locanda. L’evento è stato presentato settimana scorsa agli alunni delle scuole in sala consiliare.

SANTO STEFANO TICINO - Giornata del verde pulito

Il Comune organizza per domani, sabato, la Giornata del verde pulito, iniziativa dedicata alla cura dell’ambiente.

L’evento, promosso in collaborazione con Asm, l’Associazione Volontari del verde e il gruppo Strade pulite di Santo Stefano Ticino, vedrà cittadini, studenti e associazioni uniti per pulire parchi e strade del paese.

Il ritrovo è fissato per le 9 in via Garibaldi, nella sede dei Volontari del verde. Un’occasione concreta per prendersi cura del proprio territorio e sensibilizzare al rispetto dell’ambiente. L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a rimboccarsi le maniche dicendo: «Puliremo insieme i nostri parchi e le nostre strade». Al termine, a mezzogiorno, sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

SANTO STEFANO TICINO - "Prega, ama disobbedisci"

Uno spettacolo teatrale dedicato alla figura di don Lorenzo Milani, sacerdote e maestro, simbolo di un impegno educativo e civile fuori dagli schemi. È «Prega, Ama, Disobbedisci», in programma per questa sera, venerdì, a partire dalle 21, nella Sala Alda Merini di via Garibaldi 3.

Proposto dalla Compagnia dei Gelosi, lo spettacolo racconta, con intensità e passione, il pensiero rivoluzionario e ancora attualissimo di don Milani, uomo definito «eretico per la legalità, matto per amore», capace di scuotere le coscienze e difendere i diritti degli ultimi, a partire dalla scuola e dalla parola.

Scritto da Eleonora Ghirimoldi e diretto da Monia Marchiori, porta sul palco un cast composto da Elia Ducci, Benedetta Giagnoni, Mariella Volgango e dalla stessa Ghirimoldi. Le musiche originali sono firmate da Maria Segreto.

Attraverso parole, emozioni e riflessioni, lo spettacolo offre un’occasione preziosa per confrontarsi su temi fondamentali come la legalità, la libertà di coscienza, la responsabilità e l’amore per la verità. Un evento imperdibile per adulti, giovani e appassionati di teatro e cultura civile.