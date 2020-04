Coronavirus, a Pasquetta due anziani e un ragazzo in giro senza motivo: maxi multa

Coronavirus, multe per quasi 1000 euro a San Vittore Olona nella giornata di Pasquetta: in azione la Polizia Locale. Sanzionati due anziani e un giovane in auto provenienti da Legnano.

Coronavirus, maxi multe

La giornata di Pasqua aveva visto la Polizia Locale di San Vittore Olona fermare due giovani in auto, in giro senza motivo: per loro sanzione da oltre 500 euro. E il giorno di Pasquetta, in paese, è stato un altro giorni di controlli, per verificare il rispetto del non uscire di casa se non per validi motivi così da evitare il diffondersi del Coronavirus.

Gli agenti, guidati dal comandante Ermanno Taeggi, hanno verificato i vari spostamenti sul territorio comunale. Ed è così che hanno trovato due anziani, residenti a Legnano, che stavano passeggiando per le vie sanvittoresi: per loro è scattata una multa da 200 euro ciascuno.

E non è finita: la pattuglia ha fermato anche un’auto, guidata da un giovane di Legnano, che era in circolazione senza una giusta motivazione. Per il conducente dell’auto multa da 500 euro.

Il commento del sindaco

Il primo cittadino Daniela Rossi ha così commentato rivolgendosi ai cittadini: “Al termine delle giornate di Pasqua e Pasquetta, che non vi nascondo ci avevano abbastanza preoccupato per una possibile circolazione di gente in giro, la situazione è stata molto più positiva. Ringrazio quindi per il comportamento responsabile e di attenzione alle regole che avevo invitato a osservare”.

