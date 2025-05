Cornaredo piange Sergio Brignoli, classe 1950, scomparso improvvisamente questa notte.

Sergio Brignoli

E' mancato improvvisamente questa notte. Lutto a Cornaredo per la morte di Sergio Brignoli, uomo di cultura, divulgatore musicale e letterario, membro attivo dell'associazionismo locale. Aveva 74 anni.

Cultore di Dante, era stato protagonista ad aprile di un ciclo di lezioni per l'Università delle Tre Età di Cornaredo sulla Divina Commedia, incantando il pubblico dell'auditorium della Filanda con la recitazione, rigorosamente a memoria, dei canti dell'Inferno. Il prossimo sabato era atteso per la presentazione di un libro in biblioteca a Settimo Milanese.

Uomo di musica e cultura

Padre del musicista Dario Brignoli, clarinettista della Tucson Symphony Orchestra, Sergio era originario di Ponte Nossa, nella Bergamasca, dove crebbe a "pane e musica". A Cornaredo fu anche presidente del Corpo Civico Musicale di Cornaredo. Lavorò a Rho per la ditta Sogemar.

Grande amante dei viaggi, faceva parte del gruppo Cai. Fra le sue attività anche il volontariato, con l'insegnamento della lingua italiana alle persone straniere al centro Melograno.