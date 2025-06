Si è concluso con grande partecipazione il progetto di educazione alla sostenibilità promosso dal Comune di Pero in collaborazione con Amsa – Gruppo A2A, che ha coinvolto, nel corso dell’anno scolastico appena trascorso, numerose classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio.

Concluso il progetto di educazione ambientale nelle scuole

Durante l’anno si sono svolti 24 laboratori presso la scuola dell’infanzia di via Giovanna d’Arco, la scuola primaria di via Papa Giovanni XXIII e la scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri. Le attività in classe hanno incluso laboratori sul rifiuto organico, il compostaggio, la riduzione dei rifiuti e degli sprechi, il gioco didattico “Escapebox della sostenibilità” e approfondimenti sull’Agenda 2030. Anche i docenti e il personale ATA sono stati coinvolti in webinar di formazione. Un percorso coinvolgente e stimolante, pensato per sensibilizzare i più giovani sulle sfide ambientali del presente e del futuro.

Nell’ambito del progetto erano previsti anche dei contest, rivolti alla scuola primaria e a quella secondaria di primo grado. La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza del sindaco di Pero, Antonino Abbate, dell’assessore Giuseppe Vatalaro, della dirigente scolastica Giuliana Cavallo Guzzo e delle insegnanti, con la consegna simbolica di un Ecoassegno.

Il commento del sindaco Abbate

In merito al progetto educativo, ha commentato il Sindaco Antonino Abbate: «L’educazione ai temi ambientali rappresenta, oggi più che mai, un elemento essenziale nella formazione dei giovani studenti, allo scopo di far comprendere, anche attraverso moduli didattici innovativi e efficaci, l’importanza di porre in atto comportamenti responsabili da parte di ogni singolo/a cittadino/a nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e neutralità climatica fissati dalle organizzazioni internazionali fino all'anno 2050».

Contest per le scuole primarie – “Un messaggio dal futuro”

Nel concorso “Un messaggio dal futuro”, gli alunni, guidati dai loro insegnanti, hanno immaginato di vivere nel 2050, scrivendo sul retro di una cartolina brevi testi o slogan per raccontare ai bambini del presente come la sostenibilità avesse trasformato il mondo e quali lezioni erano state apprese.

Quattro sezioni della scuola primaria hanno partecipato al contest, e tutti gli elaborati pervenuti sono stati valutati da una giuria secondo criteri di originalità, qualità dei contenuti e attinenza al tema. A vincere è stata la classe 3A della Scuola Primaria “G. Marconi”, che ha ricevuto un premio di 400 euro da destinare all’acquisto di materiali o iniziative didattiche, oltre a un attestato di vincita. A tutte le classi partecipanti è stato consegnato un attestato di partecipazione.

La 3A si è distinta anche nel contest “Un disegno per l’ambiente”, risultando nuovamente vincitrice.

Contest per le scuole secondarie di primo grado – “Un TG dal futuro”

Nel concorso dedicato alle scuole secondarie, intitolato “Un TG dal futuro”, gli alunni hanno realizzato video-telegiornali immaginando di vivere nel 2050, con interviste, approfondimenti e inchieste che testimoniassero le conseguenze degli attuali stili di vita sull’ambiente e sul clima.

Anche in questo caso, i lavori sono stati valutati da una giuria. A emergere è stata la classe 1B della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, che ha ricevuto 400 euro di premio per l’acquisto di materiali o attività didattiche, oltre all’attestato di vincita. Tutti hanno ricevuto un attestato di partecipazione.

Il progetto ha rappresentato un’importante occasione per promuovere, attraverso il gioco e la creatività, la consapevolezza ambientale tra i più giovani, sottolineando l’importanza di adottare comportamenti responsabili per la tutela dell’ambiente e del futuro.