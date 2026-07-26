E' successo nella notte lungo la Sp341. Il conducente ritrovato poco dopo in centro, con la fidanzata e sotto l'effetto di droghe e alcol

Con l’auto investe e uccide un 76enne in bici: arrestato. E’ successo a Turbigo.

Con l’auto investe e uccide un 76enne in bici

Con l’auto ha investito e ucciso un 76enne in bici. La tragedia è avvenuta la notte di oggi, domenica 26 luglio 2026, a Turbigo. L’uomo, un 35enne italiano, di professione meccanico alla Leonardo, ha infatti travolto con la sua auto un 76enne italiano, Francesco Calderaro, di Villata, in provincia di Vercelli, mentre in bici stava percorrendo la statale Sp341. Dopo l’impatto il conducente della vettura si era dato alla fuga.

Le indagini e l’arresto

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Sezione operativa di Legnano insieme a quelli della Stazione di Cuggiono, hanno consentito di individuare il veicolo coinvolto. Poco dopo l’inizio delle ricerche, su segnalazione di un cittadino, il conducente è stato rintracciato nel centro di Turbigo: era in stato confusionale e insieme alla compagna. Sottoposto ad accertamenti, il 35enne è risultato essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol. Alla luce degli elementi raccolti, il conducente dell’auto è stato dichiarato in stato di arresto, su disposizione della Procura della Repubblica di Busto Arsizio.