Cocker “imbottito” di droga morde un Carabiniere: è successo a Nerviano.

Cocker “imbottito” di droga morde un Carabiniere

Cocker “imbottito” di droga morde un Carabiniere. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi a Nerviano nel parcheggio del supermercato Ipertosano. E’ qui che è stato arrestato un 28enne peruviano, già conosciuto dai militari per la sua attività nel campo della droga. L’uomo è stato sorpreso nel parcheggio proprio mentre stava spacciando. I Carabinieri, intervenuti, hanno bloccato l’acquirente ossia una 62enne di Pregnana Milanese che stava comperando 50 grammi di marijuana (e che è stata segnalata in Prefettura come assuntrice). Il 28enne è stato perquisito sul posto, trovato in possesso di 2mila euro tenuti in una tasca.

Il cane con la droga

Nell’auto del 28enne vi era un cane, un cocker per la precisione. L’uomo l’ha fatto scendere tenendolo al guinzaglio, per poi lasciarlo. Così il quattro zampe ha morso uno dei Carabinieri al polpaccio (lieve la ferita). Fatto particolare è che per questa razza di cani si utilizza spesso una sorta di fazzoletto legato intorno al muso così da reggere le orecchie e non farle strisciare a terra. Bene, il fazzoletto in questione conteneva alcune sigarette di marijuana già pronte per essere vendute. Ma non solo: così come stabilito dal veterinario intervenuto poco dopo, il cagnolino era anche su di giri per via del contatto ravvicinato della sostanza stupefacente con il suo naso.

Altra droga a casa

Poi è scattata la perquisizione domiciliare a casa dell’uomo, a Rescaldina: qui sono stati trovati 9 grammi di cocaina, 10 di Mdma, 85 di hashish, 583 di marijuana e 7mila euro in contanti.