Cocaina anche nella spazzatura: arrestato per spaccio di droga a Parabiago.

Cocaina anche nella spazzatura

Ha cercato di allontanarsi ma i Carabinieri l’hanno sempre tenuto d’occhio. E’ finito nei guai un 21enne, originario del Cile, domiciliato a Parabiago. Nei giorni scorsi la pattuglia aveva notato il giovane, che alla vista dei militari aveva cercato di dileguarsi. Bloccato, addosso aveva 6 involucri di cocaina per un totale di 10 grammi e 300 euro in contanti. Durante la perquisizione domiciliare sono spuntati furi altri 1000 euro in contanti, un bilancino di precisione e, nella spazzatura, 128 grammi di cocaina confezionata in singole dosi.

L’arresto

Per il 21enne è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.