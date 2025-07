Climatizzatore all'asilo nido, dal Comune sopralluogo nella struttura

Lavori pubblici

Il sopralluogo segue a un incontro già avuto in municipio con i vertici dell'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona

Proseguono le azioni dell'Amministrazione comunale di Vittuone per l'adeguamento strutturale dell'asilo nido comunale di via De Gasperi. In settimana è stato effettuato un sopralluogo presso la struttura, per l’eventuale predisposizione dell’impianto di climatizzazione, raffrescamento e deumidificazione, considerando la particolare conformazione degli ambienti che richiedono un’attenta valutazione, la soluzione appare complessa.

Questo sopralluogo, spiegano dall'Amministrazione, è avvenuto alla presenza dell’architetto Giovanni Ciacci, del geometra Roberta Meloni, dell’assessore ai lavori pubblici Roberto Cassani, la dottoressa Gigante dell'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona. L'iniziativa segue peraltro un incontro già avuto in municipio alla presenza dei responsabili degli uffici coinvolti, con il sindaco Laura Bonfadini, gli Assessori Ivana Marcioni e Cassani e la dottoressa Gigante. Di seguito il commento dell'Amministrazione comunale: