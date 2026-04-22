Cittadinanza onoraria di Canegrate a Nando Dalla Chiesa. La cerimonia insieme alla consegna delle borse di studio per tesi di laurea.

Una serata importante quelle che si è svolta ieri, martedì 21 aprile 2026, a Canegrate. La comunità ha concesso la cittadinanza onoraria a Nando Dalla Chiesa, scrittore e ricercatore sulla criminalità organizzata nonchè figlio del Generale Umberto Dalla Chiesa ucciso dalla mafia. Sono poi state anche consegnate le tre borse di studio per tesi di laurea promosse da Auser Canegrate, in collaborazione con la Commissione Antimafia e Legalità del Comune di Canegrate.

Ecco le parole del sindaco Matteo Modica:

“E’ stato un importante appuntamento istituzionale e culturale dedicato alla cultura della legalità, con la premiazione delle borse di studio sull’Antimafia e il conferimento della cittadinanza onoraria al prof. Nando Dalla Chiesa. A essere premiati sono stati Alessandra Veggiani, autrice della tesi ‘Dal bene confiscato al bene comune’, e Daniele Civitelli, con il lavoro ‘Le ecomafie. L’interesse nazionale tra lacune di enforcement e corruzione’, due contributi di grande valore e profondità. La serata ha visto inoltre l’intervento dell’ospite speciale, il prof. Nando Dalla Chiesa, che ha offerto una riflessione di alto profilo sui rapporti tra mafia ed economia, arricchendo il dibattito con spunti di grande attualità.

Significativi anche gli interventi del sindaco e dell’assessore, che hanno sottolineato il valore della partecipazione della comunità e il percorso condiviso di crescita sui temi della legalità e della responsabilità civica. Un momento particolarmente toccante è stato il conferimento della cittadinanza onoraria al prof. Dalla Chiesa, riconoscimento del suo costante impegno nella diffusione della cultura antimafia. L’iniziativa è stata promossa da Auser Canegrate, in collaborazione con la Commissione Antimafia e Legalità del Comune di Canegrate. Un sentito ringraziamento va agli sponsor Autocenter Arese e Longwave con la presenza dell’Executive Director Chiara Zanette, per il prezioso supporto. Hanno partecipato al confronto anche Libera Milano e gli altri rappresentanti del territorio, insieme a cittadini, studenti e amministratori locali”.