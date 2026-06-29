“Cinque Mulini Summer Night”: oltre mille partecipanti a San Vittore Olona.

“Cinque Mulini Summer Night”, oltre mille partecipanti

Oltre mille partecipanti hanno animato la sera di venerdì, 26 giugno 2026, la 14esima edizione della “Cinque Mulini Summer Night”, la manifestazione podistica non competitiva organizzata dall’Us San Vittore Olona 1906 ASD, che anche quest’anno ha trasformato le vie del paese in un grande scenario di sport e partecipazione. Una serata calda e intensa, scandita dal ritmo dei passi

e dal coinvolgimento di una comunità che continua a rispondere con crescente

entusiasmo. Il tracciato ha attraversato i luoghi simbolo della storia sportiva locale, con il passaggio al Mulino Meraviglia, elemento distintivo della manifestazione e punto di riferimento per chi corre, cammina e vive il territorio.

L’edizione 2026 si è aperta alle 20:30 con la Mini Summer Night: bambine e bambini dai 0 ai 12 anni hanno percorso gli 800 metri con energia e entusiasmo, dando il via alla serata in un clima vivace e molto partecipato. Poi alle 21, via alla corsa non competitiva da 5 chilometri dedicata ai runner più allenati (tra i partecipanti anche il sindaco Marco Zerboni), poi i 5 chilometri della Nordic Walking e i 2,5 a passo libero per la camminata.

I più veloci

Sui 5 chilometri, per le donne la più veloce è stata Antonella Cantoni davanti a Martina Cimnaghi e Valentina Di Palmo, per gli uomini Pietro Garzonio davanti a Stefano Rossin e Andrea Rebecchi. Per il Nordic Walkink, nelle donne prima Laura Colombo seguita da Milena Bonvissuto e Patrizia Mattiello, per gli uomini Emanuele Soccini, Cristian Giannattanasio e Matteo Rattin.

Premio per il gruppo più numeroso a Eurospin, tra i più numerosi anche quello della Ginnastica artistica San Vittore Olona e il gruppo “Ciao Marco” dedicato al ricordo di Marco Agrati, storico consiglieri dell’Us.

I ringraziamenti

“Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, motore instancabile della manifestazione, all’Amministrazione comunale di San Vittore Olona, con la presenza del Sindaco e dell’Assessore allo Sport per il costante supporto e la vicinanza all’iniziativa – affermano dall’Us – E aglisponsor che sostengono l’evento, in particolare BCC Busto Garolfo e Buguggiate, Diadora, Eligio Re Fraschini, df Sport Specialist, L.M. Laminati Metallici S.p.A., insieme ai numerosi partner locali che ogni anno confermano la loro vicinanza”.