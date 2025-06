Diverse le chiusure previste lungo le autostrade A8 e A9 le Tangenziale Nord: ecco i giorni e gli orari.

Chiusure lungo Tangenziale e autostrade: ecco giorni e orari

Per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 23:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 giugno, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dal Raccordo Monza/A52 Tangenziale nord (R3) immette sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste (da Venezia) ed è diretto verso la SP44 Milano-Meda.

In alternativa, proseguire in A4 verso Torino, uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni seguendo le indicazioni per Rho/A50 Tangenziale ovest lungo la A52 Tangenziale nord.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso via del Gaggiolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Buguggiate;

-dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, nelle cinque notti di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare a Busto Arsizio.

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lundì 9 alle 5:00 di martedì 10 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Bollate Novate e Baranzate, verso Rho.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Bollate Novate, percorrere via Piave, via Volturno, la Complanare C2, via Falzarego e rientrare in A52 a Baranzate;

-nelle quattro notti di martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l'entrata di Bollate Novate, verso Rho.

In alternativa si consiglia di entrare a Baranzate.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 giugno:

-sarà chiuso lo svincolo di Ponte Chiasso, in entrata verso Lainate.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lago di Como o di Como Centro;

-sarà chiusa la dogana merci di Chiasso, in uscita per chi proviene da Como.

In alternativa, uscire allo svincolo di Lago di Como, immettersi su via Asiago dal ramo di uscita per Maslianico, continuare su via Brogeda fino a raggiungere il piazzale Anna Frank;

-dalle 21:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 giugno;

-dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 giugno:

sarà chiuso lo svincolo di Ponte Chiasso, in entrata verso Lainate.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lago di Como o di Como Centro.