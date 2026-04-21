“Chi oggi alza la voce, ieri governava. Stop alle polemiche”: la replica della maggioranza che governa San Vittore Olona dopo gli attacchi delle opposizioni.

“Chi oggi alza la voce, ieri governava. Stop alle polemiche”. Così i consiglieri di maggioranza di San Vittore Olona replicano alle accuse mosse dalle forze di opposizione, all’indomani dell’ultimo Consiglio comunale nel quale si è approvato il bilancio consuntivo 2025.

Ecco le parole della maggioranza:

“Più che i fatti, colpisce il tentativo di costruire un caso politico dove semplicemente non esiste. Parlare di ‘brutale aggressione verbale’ è utile forse a qualche titolo, ma lontano dalla

realtà. In Consiglio comunale tutti hanno parlato, replicato e controreplicato nel pieno rispetto del regolamento. Il resto è narrazione. Curioso però il doppio standard: si possono usare toni sarcastici verso il Sindaco, che viene definito ‘Santo’ per l’approvazione del bilancio o intimandogli di ‘stare zitto’, ma

diventa uno scandalo quando vengono applicate le regole. Questo non è confronto democratico, è convenienza politica.

Sul bilancio serve serietà. Sommare spese correnti e spese in conto capitale è semplicemente sbagliato. Non è un’opinione, è la base della contabilità pubblica che dovrebbe essere a conoscenza da chi ha amministrato per cinque anni. Continuare a farlo

significa voler confondere i cittadini. Ma il punto politico è un altro.

Chi oggi alza la voce governava ieri. E mentre oggi distribuisce critiche, ieri non ha risolto problemi evidenti: piazza mercato, i campetti di via Alfieri, l’immobile di via Mazzini. Tutto

questo in anni con più risorse disponibili rispetto a oggi.

Restano anche scelte che pesano ancora sulle casse comunali: un auditorium che arriverà a costare circa 900mila euro ai cittadini e quasi 100mila euro spesi per una statua che molti non ritenevano opportuna in quel periodo (pandemia). Sulle strade, vale la pena ricordarlo: nel 2019 erano già disponibili circa 700mila euro. I

lavori sono partiti anni dopo, con costi maggiori per incarichi esterni evitabili. La verità è semplice: quando non si hanno argomentazioni valide, si cerca lo scontro.

Noi continuiamo a lavorare con serietà, assumendoci responsabilità e facendo scelte concrete. Basta attaccare il sindaco che, nelle sedute di Consiglio comunale, ha sempre svolto in maniera equilibrata il ruolo di Presidente del Consiglio comunale, lasciando spazi di esposizione a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, nei termini del regolamento”.