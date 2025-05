Cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Padre Bossi

Nella Sala consiliare del Castello di Abbiategrasso, si è svolta una cerimonia molto sentita che ha avuto come protagonisti gli studenti e le studentesse della città. Questi giovani brillanti, vincitori delle borse di studio intitolate alla memoria di padre Giancarlo Bossi, sabato mattina, 24 maggio 2025, sono stati celebrati per i loro meriti scolastici, in un momento che ha unito emozione e riflessione sull'importanza della generosità e del servizio nella società.

Padre missionario

Le borse di studio sono dedicate alla figura di padre Giancarlo Bossi, missionario del Pime originario di Abbiategrasso, il cui ministero è stato caratterizzato da una testimonianza di gratuità e generosità nel servire gli altri. Attraverso queste borse, la comunità intende onorare il suo ricordo, promuovendo valori di altruismo e impegno tra i giovani.

Gli studenti premiati, emozionati e consapevoli del significato della giornata, sono stati accolti dal sindaco Cesare Nai , dall'assessore Valter Bertani, Marina Baietta e dal vicesindaco Beatrice Poggi. Nell'atmosfera solenne della Sala consiliare, i giovani hanno ricevuto gli attestati di riconoscimento accompagnati da parole di incoraggiamento e gratitudine.

Elenco premiati

Scuola primaria: Rachele Tosi, Enea Bersani, Alex Calì, Arianna Linguanti, Giorgia Faggiano, Martha Alice Salazar, Beatrice Giannetto.

Scuola secondaria di primo grado: Chiara Forte, Adele Forte, Loris Nicolosi, Gabriele Linguanti, Luca Bartolone, Penelope Perego, Maddalena Albetti.

Scuola secondaria di secondo grado: Fatima Zahra Lamiri, Gaia Maltagliati, Mai Elshennawi, Sofia Julia Arpaia, Giorgia Di Meo.

Università: Irene Marise, Martino Andrea Grassi, Sara Bartolucci, Andrea Colombo.

Menzioni speciali ad alunni che si sono distinti per percorsi proficui: Andri Trach, Rahyana Mukasa Ndagire, Raheem Mukasa Walugembe