“C’è dilettantismo e una Giunta che non comunica”: la protesta di Fabrizio Sberna della lista di minoranza Sanvittore SiCura di San Vittore Olona.

“C’è dilettantismo e una Giunta che non comunica”

“Degrado e promesse mancate: i casi dei campetti di via Alfieri e dell’ex villa della mafia in via Mazzini”. Così Fabrizio Sberna, capogruppo della lista di minoranza Sanvittore SiCura di San Vittore Olona punta il dito contro la Giunta comunale. “I campetti di via Alfieri sono ormai ostaggio del degrado e della spazzatura, inghiottita da una vegetazione così fitta da essere diventata rifugio per animali selvatici – afferma Sberna . Ricordiamo bene quando gli attuali amministratori, prima dai banchi dell’opposizione e poi in campagna elettorale, sostenevano di avere la soluzione in tasca: oggi la tasca è vuota. E la villa confiscata alla mafia in via Mazzini? Ci era stato assicurato che era già stato trovato il modo per affidare la struttura per il completamento edilizio a costo zero per le casse comunque ma, anche qui, tutto tace. A noi, come forza di minoranza, non resta che vigilare e attendere. Ma si risparmino l’accusa di saper solo criticare senza essere costruttivi. Diceva un vecchio saggio della politica che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Se questa amministrazione non sa – o peggio, non vuole – comunicare, cosa pretende? Persino la gestione del verde pubblico è ferma al palo: in via Roma le piante sono state potate una sola volta e poi abbandonate a se stesse. Per fortuna la siccità ha rallentato la crescita, altrimenti i rami avrebbero già invaso la carreggiata. Altro che ‘Strade Verdi’”.

Gli altri temi

E Sberna tocca poi altri temi: “Nelle scorse settimane abbiamo sollevato una questione scottante, nel vero senso della parola: le temperature insostenibili all’interno dell’asilo nido comunale. La reazione dell’amministrazione? La solita corsa ai ripari, condita dalla pretesa di ‘sapere già tutto’. Falso. Il sopralluogo è scattato solo dopo la nostra denuncia. Ad oggi, però, il palazzo tace: quali temperature sono state registrate? Come si intende risolvere definitivamente il problema, dato che le previsioni meteo annunciano nuove ondate di calore? E soprattutto, con quali tempistiche? Poi il ‘Progetto Strade Verdi’: i lavori della a pista ciclabile della scuola dovevano iniziare lunedì. Risultato? Un nulla di fatto. Un dilettantismo amministrativo preoccupante”.