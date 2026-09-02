Caso di Dengue a Cerro Maggiore, scatta la disinfestazione straordinaria.

Caso di Dengue, scatta la disinfestazione straordinaria

Un caso di Dengue in paese. E scatta la disinfestazione straordinaria. E’ quanto sta accadendo a Cerro Maggiore. Un cittadino è stato infatti trovato positivo alla malattia, trasmessa dalle zanzare.

E il Comune, mercoledì, ha dato il via alla maxi disinfestazione nelle zone vicine a dove risiede il soggetto positivo.

“La Dengue è una malattia virale trasmessa attraverso la puntura di zanzare infette, come la zanzara tigre – afferma il vicesindaco Alessandro Provini – Non si trasmette attraverso i normali contatti tra persone. È importante anche la collaborazione di tutti nella prevenzione: eliminiamo ristagni d’acqua da sottovasi, secchi e contenitori, utilizziamo repellenti e zanzariere e manteniamo puliti cortili e giardini. Nessun allarmismo, ma attenzione e collaborazione”.

L’intervento di disinfestazione straordinaria avrà luogo dalle 14 di mercoledì 2 settembre 2026 fino alla mezzanotte di giovedì 3 settembre 2026, interessando le vie Boccaccio, Adamello, San Clemente e Kennedy.

Durante le operazioni si invita la cittadinanza residente nelle zone interessate a chiudere porte e finestre, mettere al riparo gli animali domestici, non lasciare all’esterno alimenti, indumenti, giochi o altri oggetti e a seguire tutte le indicazioni riportate nelle grafiche.

I sintomi e la prevenzione

Come detto, la Dengue è una malattia virale causata da un virus e trasmessa dalla puntura di zanzare infette, come la zanzare Tigre. Non si trasmette da persona a persona attraverso i normali contatti quotidiani.

I sintomi più comuni? Febbre alta improvvisa, forte mal di testa, dolore dietro agli occhi, dolori muscolari e articolari, nausea e vomito e, in alcuni casi, eruzioni cutanee (in presenza di sintomi sospetti è consigliato contattare il proprio medico. Come prevenirla? Evitando le punture di zanzare usando repellenti e, quando possibile, abiti che coprano braccia e gambe, eliminare i ristagni d’acqua da sottovasi, secchi, annaffiatoi e altri contenitori, utilizzare zanzariere a porte e finestre e mantenendo puliti cortili, giardini e aree esterne, evitando accumuli d’acqua.