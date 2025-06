Diverse le chiusure notturne previste lungo le autostrade A4, A9 e A8.

Cantieri lungo le autostrade: ecco orari e giorni di chiusura

Sulla A4 Milano-Brescia, sulla A8 Milano-Varese e sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1) per consentire lavori di posa cavi e di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MARTEDI' 3 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI' 4 GIUGNO

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Monza, verso Brescia.

Si precisa che gli svincoli di Cormano e Sesto San Giovanni saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Torino, mentre lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso anche in uscita per chi proviene da Brescia.

L'area di servizio "Lambro sud" sarà chiusa nella stessa notte, ma con un'ora di anticipo.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, immettersi sulla SP35 Milano-Meda verso Meda e poi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, con rientro in A4 alla stazione di Monza, da dove si riprenderà il proprio itinerario in direzione di Brescia;

per la chiusura dell'entrata di Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia e per la chiusura dell'uscita di Sesto San Giovanni da Brescia: Monza;

per la chiusura dell'entrata di Cormano e Sesto San Giovanni, verso Torino, in considerazione della chiusura, nella stessa notte, del ramo di immissione dal Raccordo Viale Certosa sulla A4 Torino-Trieste verso Torino, si consiglia di entrare allo svincolo di Milano Viale Certosa, seguire le indicazioni per Varese, lungo la A8, uscire allo svincolo Fiera Milano, seguire le indicazioni per Rho/A50 Tangenziale ovest/ SS33 del Sempione, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna e poi sulla A4 in direzione di Torino attraverso la barriera di Milano Ghisolfa.

In ulteriore alternativa, entrare allo svincolo di Milano Viale Certosa, seguire le indicazioni per Varese lungo la A8, uscire a Fiera Milano e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, uscire poi a Cascina Merlata, seguire le indicazioni per A4 ed entrare in direzione Torino allo svincolo di Pero;

per la chiusura dell'entrata di Cormano e Sesto San Giovanni, verso Varese: Milano Viale Certosa.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI' 4 ALLE 5:00 DI GIOVEDI' 5 GIUGNO

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Viale Certosa e Sesto San Giovanni, verso Brescia.

Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Torino e in uscita per chi proviene da Brescia.

L'area di servizio "Lambro sud", sarà chiusa nella stessa notte, ma con un'ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, seguire le indicazioni per Autostrade/Viale Certosa, immettersi nuovamente sul Raccordo Milano Viale Certosa e proseguire sulla A8 Milano-Varese verso Varese e sulla A52 Tangenziale nord in direzione di Monza, per poi entrare in A4 alla stazione di Monza;

per la chiusura dell'entrata dello svincolo di Cormano, verso Brescia: Sesto San Giovanni o Monza;

per la chiusura dell'entrata dello svincolo di Cormano, verso Torino: Milano Viale Certosa;

per la chiusura dell'uscita dello svincolo di Cormano, per chi proviene da Brescia: Sesto San Giovanni.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Varese ed è diretto verso Brescia.

Chi proviene da Varese dovrà proseguire obbligatoriamente verso Milano Viale Certosa, seguire le indicazioni per Autostrade/Viale Certosa, immettersi nuovamente sul Raccordo Milano Viale Certosa e proseguire sulla A8 Milano-Varese verso Varese, sulla A52 Tangenziale nord in direzione Monza presso il nodo Fiera Milano, sulla A52 Tangenziale nord fino al raggiungere la stazione di Monza, sulla A4.

Sul Raccordo Viale Certosa (SC1):

-sarà chiuso il ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Brescia. Chi proviene da Milano dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza presso il nodo Fiera Milano e raggiungere la stazione di Monza, sulla A4.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI' 5 ALLE 5:00 DI VENERDI' 6 GIUGNO

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano viale Certosa, verso Torino/Milano.

Si precisa che gli svincoli di Sesto San Giovanni e di Cormano saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, Torino e Brescia.

Le aree di servizio "Lambro nord" e "Novate nord" saranno chiuse con un'ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

verso Torino, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord e il Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, la A50 Tangenziale ovest in direzione di Bologna e immettersi in A4 verso Torino attraverso il nodo Milano Ghisolfa;

verso Milano e Varese, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco e la A52 Tangenziale nord in direzione di Rho e immettersi in A8 verso Milano o in direzione di Varese;

per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino: Milano Viale Certosa;

per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni e Cormano, verso Brescia: Monza.

I lavori sulla Tangenziale Nord

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 giugno;

-nelle due notti di giovedì 5 e venerdì 6 giugno, con orario 21:00-5:00:

sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in entrata verso Rho.

In alternativa si consiglia di entrare a Baranzate o a Bollate Cormano;

-dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Bollate Novate e Baranzate, verso Rho.

In alternativa, dopo l'uscita allo svincolo di Bollate Novate, percorrere la viabilità ordinaria: via Piave, via Volturno, Complanare C2, via Falzarego e rientrare in A52 a Baranzate.

I lavori lungo la A9

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lomazzo sud o di Fino Mornasco;

-dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lomazzo sud, Lomazzo nord o Saronno.

I lavori previsti lungo la A8

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 10:00 alle 16:00 di martedì 3 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso il valico del Gaggiolo.

In alternativa si consiglia di immettersi in A60 attraverso lo svincolo di Buguggiate; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Castronno, al km 40+100 e rientrare dallo stesso svincolo verso Varese, per poi immettersi sulla A60 Tangenziale di Varese.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di martedì 3 e mercoledì 4 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, sulla stessa A8, o di Uboldo sulla A9 Lainate-Como-Chiasso.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di martedì 3 e di mercoledì 4 giugno, con orario 22:00-6:00, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Sesto Calende Vergiate;

-dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 giugno, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Besnate, verso la A8 Milano-Varese.

Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A8 Milano-Varese e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

L'area di servizio "Verbano ovest", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un'ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la viabilità ordinaria: SS33 del Sempione verso Dormelletto-Sesto Calende Vergiate-Somma Lombardo-Casorate Primo, SP26 verso Besnate e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate;

per la chiusura dell'entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A8: Besnate;

per la chiusura dell'entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A26: Castelletto Ticino.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dalle 21:00 alle 24:00 di mercoledì 4 giugno, sarà chiusa l'uscita di Fino Mornasco, per chi proviene da Lainate e da Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline di stazione.

In alternativa, si consiglia di uscire ai seguenti svincoli:

per chi proviene da Lainate: Lomazzo nord;

per chi proviene da Chiasso: Como Centro.