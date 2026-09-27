Cancelli chiusi al cimitero centrale di corso Europa

Cancelli chiusi mercoledì, per tutta la giornata, al cimitero centrale di corso Europa a Rho. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale per poter effettuare in sicurezza alcuni sopralluoghi, e per interventi preliminari necessari per programmare futuri lavori.

In corso diversi interventi in tutti i cimiteri, in quello centrale anche la tinteggiatura dei muri

Dall’inizio del 2026 sono iniziati interventi di manutenzione nei cimiteri cittadini che proseguiranno per i prossimi due anni: il cimitero capoluogo, al momento, è interessato dalla tinteggiatura del muro che affaccia su via Redipuglia, che risultava rovinato da scritte e graffiti. Altre opere riguarderanno sia l’ampliamento dei loculi nell’area verde accanto al lotto 13 sia la sistemazione delle infiltrazioni e degli intonaci, messi già in sicurezza con la demolizione delle parti ammalorate. E’ prevista poi la riqualificazione del vecchio archivio, a sinistra dell’ingresso centrale su corso Europa: con il via libera della Soprintendenza, si potrà procedere alla ristrutturazione dei locali per ricavarne altri uffici al servizio del cimitero stesso, garantendo anche l’abbattimento delle barriere architettoniche.

A Passirana in fase di avvio i lavori di ripristino per l’impermeabilizzazione del lotto di loculi a nord ovest

Intanto, proseguono i cantieri già avviati in altre sedi cimiteriali cittadine. Al cimitero di Passirana sono in fase di avvio i lavori di ripristino per l’impermeabilizzazione del lotto di loculi a nord ovest: viene rinnovata la guaina e verranno poi sistemati i plafoni, da rintonacare, visto che sono stati messi in sicurezza con la demolizione delle parti ammalorate.

A Mazzo è in programma il rifacimento di tutta la copertura distaccatasi a causa dal vento forte dei mesi scorsi

A Mazzo è in programma il rifacimento di tutta la copertura in policarbonato in parte distaccatasi a causa dal vento forte dei mesi scorsi: la copertura è stata messa in sicurezza con una rete e il camposanto, forzatamente chiuso in un primo tempo per la pericolosità del danno arrecato dal maltempo, è stato da tempo reso accessibile ai visitatori. La consegna del materiale per la sostituzione dei pannelli sta richiedendo del tempo, perché il materiale ordinato è oggetto di lavorazioni “su misura” (pannelli di misure diverse e non standard), cosa che renderà la posa più semplice e veloce, anziché di una lavorazione fatta in loco. La sostituzione avverrà prossimamente.

A Lucernate si sta completando la pavimentazione del posteggio esterno

A Lucernate è in via di completamento la riqualificazione del parcheggio esterno con la posa della pavimentazione con autobloccanti.

L’assessore Veragni: “Ci scusiamo per i disagi e per la chiusura temporanea del cimitero centrale”

Ci scusiamo per i disagi che la presenza di un cantiere comporta e per la chiusura temporanea del cimitero centrale – dichiara l’Assessore ai Servizi Cimiteriali e Vicesindaco Maria Rita Vergani – Sono tutti interventi necessari per i quali abbiamo potuto reperire risorse solo a fine 2025, dopo i non rinviabili interventi per ampliare l’offerta di loculi e ossari, indispensabili per migliorare la situazione e combattere le infiltrazioni nelle strutture vecchie e ammalorate. L’attenzione è costante, in tutti i cimiteri, nel rispetto dei defunti accolti nei diversi lotti, e ogni suggerimento da parte dei cittadini è prezioso per essere più efficaci. Per questo, vi invito a inoltrare qualsiasi vostra segnalazione al mio indirizzo mail. Sono grata della vostra collaborazione