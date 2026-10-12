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Camminata Rosa a San Vittore Olona: in 200 per la prima edizione

Camminata Rosa: in 200 per la prima edizione

Ben 200 partecipanti per la prima edizione della Camminata Rosa a San Vittore Olona. Successo per la manifestazione andata in scena ieri, domenica 11 ottobre 2026, promossa dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e l’associazione culturale Artemisia per aiutare la ricerca scientifica contro il cancro al seno e altri tumori femminili. Ritrovo e partenza allo Spazio Zero, poi percorso lungo il Parco Castello di Legnano, zone agricole e Mulino Meraviglia, e gran finale con la coreografia a cura della scuola Passione Danza.

Le parole del sindaco e di Artemisia

“San Vittore Olona ha vissuto un momento di profonda commozione e viva partecipazione in occasione della prima edizione della Camminata Rosa – affermano da Artemisia – Per la prima volta, il comune alle porte di Milano ha aderito ufficialmente e con entusiasmo al fianco della Fondazione Umberto Veronesi, per sostenere la ricerca scientifica contro i tumori al seno e la prevenzione oncologica femminile. L’iniziativa, nata dalla proficua sinergia tra il Comune di San Vittore Olona, la Pro Loco e l’Associazione Artistica Artemisia, ha segnato l’inizio di una bellissima tradizione solidale che la comunità auspica di rinnovare ogni anno. La risposta della cittadinanza è stata travolgente: 200 cuori che battevano per un unico motivo, guidati dalla volontà di fare la differenza e sostenere concretamente la ricerca. Uomini, donne, famiglie e giovani hanno percorso insieme le vie del territorio, condividendo ogni passo di questa camminata e trasformandola in un abbraccio collettivo carico di speranza”.

“Vedere San Vittore Olona rispondere con così tanta generosità ed emozione a questa prima edizione è stata un’esperienza straordinaria – ha dichiarato il sindaco Marco Zerboni – Aderire alla Fondazione Veronesi è un impegno forte e concreto a favore della vita e della prevenzione. Questa prima Camminata Rosa ha piantato un seme importante: il nostro auspicio e la nostra volontà sono quelli di farla diventare un appuntamento fisso, da ripetere ogni anno con la stessa numerosa affluenza e lo stesso grande entusiasmo”. Artemisia aggiunge: “Tra sorrisi, momenti di condivisione e una commozione sincera, la manifestazione ha lasciato in tutti i partecipanti la consapevolezza che la prevenzione sia l’arma più potente per guardare al futuro con speranza.

San Vittore Olona ha risposto ‘presente’ con il cuore, dimostrando come la solidarietà di una comunità unita possa contribuire a grandi traguardi. Il primo passo è stato fatto e l’appuntamento è già per la prossima edizione”.

Le parole della Pro Loco

“Duecento persone hanno camminato trasformando una domenica in un bellissimo gesto di solidarietà a sostegno della ricerca oncologica di Fondazione Veronesi – ricorda Maura Alessia Pera, presidente della Pro Loco sanvittorese – Un grazie di cuore Comune Di San Vittore Olona e ad Artemisia Associazione Artistica Culturale per averci coinvolto nell’organizzazione e soprattutto grazie a tutti coloro che sono intervenuti per aver condiviso e sostenuto questa iniziativa. Grazie alle realtà sportive del territorio sanvittorese che hanno partecipato e dato il loro contributo: la Cinque Mulini, la Sezione Nordic Walking, la Sezione Ginnastica Artistica dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906, il Gruppo di Cammino di San Vittore Olona e MC Yoga di San Vittore Olona. Un ringraziamento speciale al Pasticcione di Matteo Beretta per la focaccia offerta e all’Azienda Agricola Gianni Chiapparini per il prezioso supporto. 𝐄𝐫𝐚𝐯𝐚𝐦𝐨 𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟎. 𝐄𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚, 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐨. 𝐄 𝐜𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐨! L’anno prossimo vogliamo essere ancora di più, per continuare a camminare insieme e sostenere la ricerca con ancora più forza. Perché ogni passo conta. E quando camminiamo insieme, possiamo arrivare lontano”.