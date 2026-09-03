Casi di West Nile Virus, partono i trattamenti preventivi straordinari contro le zanzare

Trattamenti preventivi straordinari per arginare la presenza di zanzare sul territorio saranno effettuati dall’amministrazione comunale di Rho. Il primo intervento è stato eseguito nella mattinata di oggi, giovedì, gli altri due verranno effettuati domani e nella mattinata di sabato.

Disinfestazione straordinaria richiesta da Ats Milano per casi di West Nile Virus in soggetti domiciliati nel comune di Rho

L’iniziativa è legata a una richiesta di ATS Milano Città Metropolitana a cui, il 2 settembre 2026, è arrivata la segnalazione di un cluster di malattia neuro-invasiva da West Nile Virus in soggetti domiciliati nel comune di Rho. il Settore Ecologia si sta occupando della bonifica ambientale, con la rimozione di focolai di larve, e mette in atto trattamenti adulticidi, che verranno replicati in caso di pioggia.

Le zone interessate dal trattamento di via Emilia, piazza Caduti per la Patria e via Alcide De Gasperi

Le zone interessate dal trattamento preventivo sono le seguenti: via Emilia, piazza Caduti per la Patria, via Alcide De Gasperi e le zone limitrofe in un raggio di 200 metri. Qualora si verifichino altri casi all’interno di questa prima fascia, l’area da trattare potrà essere ampliata di altri 200 metri.

“Ricordiamo ai cittadini di evitare su terrazzi e giardini la formazione di pozze d’acqua”

“Si ricorda – spiegano dall’ufficio ecologia del Comune – anche ai privati la necessità di contribuire, per quanto di competenza, all’adozione di tutti gli interventi fondamentali alla prevenzione dell’ulteriore diffusione di larve e zanzare, evitando in giardini e terrazzi la formazione di pozze d’acqua”.