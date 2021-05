Cadavere trovato in una zona boschiva: la 25enne potrebbe essere stata strangolata

Cadavere trovato in una zona boschiva di Mazzo di Rho: la 25enne potrebbe essere stata strangolata.

Un cadavere abbandonato nella zona boschiva nella frazione di Mazzo di Rho è stato trovato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 maggio, intorno alle 17. A dare l’allarme , una persona che stava passeggiando con il cane e che ha notato il corpo che appartiene ad una ragazza nigeriana di 25 anni, residente nella periferia di Novara, e scomparsa da qualche giorno.

L’ambulanza della Misericordia di Arese si è precipitata sul luogo del ritrovamento ma per la giovane non c’era già più nulla da fare.

I Carabinieri della Compagnia di Rho, dopo i rilievi effettuati sul cadavere, indagano anche per omicidio: la donna potrebbe essere stata strangolata con le trecce della parrucca che aveva sul collo.

I militari, per cercare di fare luce su quanto avvenuto, hanno acquisito i filmati delle telecamere delle ditte della zona, alcune delle quali puntate proprio verso il luogo dove è stato ritrovato il corpo della 25enne nigeriana.

