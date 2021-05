Rinvenuto un cadavere in una zona boschiva

Rinvenuto un cadavere nella zona boschiva di Mazzo di Rho.

AGGIORNAMENTO DELLE 19.50: A dare l’allarme sarebbe stata una persona che stava passeggiando con il cane e che ha notato il corpo che apparterrebbe, secondo quando comunicato da Areu, ad una ragazza di 25 anni.

Secondo quanto riporta il sito dell’Agenzia regionale emergenza urgenza Areu, è corpo senza vita è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 maggio, poco dopo le 17 nella zona boschiva nella frazione di Mazzo di Rho.

L’ambulanza della Misericordia di Arese si è precipitata sul luogo del ritrovamento ma per giovane persona non c’era già più nulla da fare.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Rho che stanno effettuando le indagini di rito e stanno cercando di risalire all’identità della vittima. Si attende anche l’arrivo del magistrato di turno e del medico legale per stabilire l’ora esatta del decesso.