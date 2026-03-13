Caccia all’affare con lo Sbaracco

Il cuore della città si trasforma per uno degli eventi più attesi per chi ama scovare buone occasioni. Un sabato dedicato allo shopping, tra prezzi scontati e prodotti di buona qualità.

Dalle 10 alle 19 al via lo Sbaracco con la caccia all’affare tra i negozi e le bancarelle

Torna, domani, sabato, l’appuntamento con lo Sbaracco l’iniziativa organizzata due volte l’anno dall’associazione commercianti con il patrocinio dell’assessorato al Commercio del Comune di Rho che raduna nel centro storico della città centinaia di visitatori pronti a trovare l’occasione buona nelle bancarelle posizionate all’esterno dei negozi. Sbaracco che anche quest’anno vedrà la presenza in piazza, dalle 8.30 alle 12.30 del Mercato Contadino con le eccellenze del territorio e i prodotti freschi degli agricoltori della zona. Dalle 10 alle 19 al via lo Sbaracco con la caccia all’affare tra i negozi e le bancarelle. Offerte imperdibili e sconti extra su una vasta selezione di prodotti.

E anche per questa edizione i commercianti ripeteranno l’iniziativa Ritira il tuo Gadget

E anche per questa edizione i commercianti ripeteranno l’iniziativa Ritira il tuo Gadget, ​Partecipare è semplicissimo, basta fare acquisti in 4 negozi aderenti all’iniziativa, mostrare le prove, ovvero lo scontrino d’acquisto presso l’Official Store Rho in piazza San Vittore e si riceverà subito il premio. Per permettere il corretto svolgimento dell’evento e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti sono previste alcune modifiche alla viabilità come nei giorni del mercato settimanale del lunedì.