Caccia ai biglietti della Lotteria Italia ma nel rhodense sono tutti esauriti

E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà tra poche ore con l’estrazione dei biglietti vincenti nel corso della trasmissione “Affari Tuoi” condotta da Stefano De Martino su Rai Uno.

La Lombardia si conferma la Regione con il maggior numero di vendite

Secondo i dati elaborati da Agimeg, nell’edizione di quest’anno sono stati venduti circa 9,6 milioni di tagliandi. Un aumento importante delle vendite, che avrà ripercussioni positive anche sul numero dei premi. Erano infatti 15 anni che non si registrava un numero così elevato di biglietti venduti. La Lombardia si conferma la Regione con il maggior numero di vendite.

A Rho e nei comuni limitrofi i biglietti sono terminati

E anche nel Rhodense in queste settimane c’è stata la caccia del biglietto fortunato. In giro di biglietti a Rho e nei comuni limitrofi infatti non ne è rimasto neanche uno. Da giorni, infatti, sono in tanti che tentano un “pellegrinaggio” tra le tabaccherie del centro città, ricevendo sempre e soltanto una risposta: «Mi spiace, i biglietti sono terminati».

Il primo premio della Lotteria Italia vinto a Rho nel 2003

Rho fu baciata dalla fortuna nel 2003 quando alla tabaccheria di Pierino Gibellini in Porta Ronca venne venduto il biglietto che vinse il primo premio della lotteria che allora valeva 5milioni di euro

Quest’anno potrebbero esserci almeno 300 premi

Secondo le stime di Agimeg, quest’anno potrebbero esserci almeno 300 premi oppure, ipotesi meno probabile, potrebbe aumentare la consistenza dei premi. Ricordiamo che in questa edizione è stato introdotto un Premio Speciale da 300mila euro

Dal 2002 non sono stati riscossi premi della Lotteria Italia per circa 32 milioni di euro

Dal 2002 non sono stati riscossi premi della Lotteria Italia per circa 32 milioni di euro. Il record negativo è detenuto dall’edizione del 2008 nella quale non venne ritirato il primo premio da 5 milioni di euro vinto a Roma. In quel caso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decise di assegnare due primi premi da 5 milioni nell’edizione successiva. Si trattò dell’unico caso nella storia della Lotteria, di due primi premi assegnati.