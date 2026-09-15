Botte durante la sera: interviene la Polizia di Stato

Botte durante la notte a Legnano: interviene la Polizia di Stato.

Botte durante la notte: interviene la Polizia di Stato

Botte durante la notte nella città di Legnano. L’allarme è stato lanciato intorno alle 20.45 quando alcuni passanti hanno notato del movimento di persone in via Rossini. Era infatti scoppiata una lite tra individui di origine extracomunitaria che avevano iniziato a passare dalle parole alle mani. Sul posto è arrivata una volante della Polizia di Stato ma i protagonisti della lite si erano già dileguati.