Ennesimo episodio in città: dopo la lite, l'uomo ha colpito la donna. Sul posto la Polizia di Stato e l'ambulanza del 118

Botte alla moglie davanti ai figli, bloccato dalla Polizia di Stato. E’ successo a Legnano.

Botte alla moglie davanti ai figli

Un episodio di violenza in famiglia, l’ennesimo, nella città di Legnano. E’ quello successo intorno alla mezzanotte di ieri, lunedì 21 settembre 2026. Il fatto è accaduto tra le mura domestiche di persone che avevano già vissuto episodi di maltrattamenti in famiglia. La lite, scoppiata tra marito e moglie, è presto degenerata con l’uomo che l’ha colpita davanti ai figli, per la precisione un adolescnte e un bambino di pochi mesi.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno bloccato l’uomo. Sul posto anche l’ambulanza, che ha trasportato la donna al Pronto soccorso dell’ospedale. Donna che, successivamente, non ha sporto denuncia.