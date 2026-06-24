E' quanto successo in un'abitazione di via San Giovanni Bosco; il 39enne è stato immobilizzato dai Carabinieri con il taser

Botte alla madre per la droga, arrestato il figlio violento a San Vittore Olona.

Botte alla madre per la droga

E’ stato arrestato per resistenza, estorsione e maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre. Nei guai è finito un un 39enne di San Vittore Olona.

Tutto è successo in paese nella giornata di lunedì 22 giugno 2026. Sul posto, precisamente in via San Giovanni Bosco, è intervenuta una pattuglia del Radiomobile che ha tratto in arresto l’uomo, disoccupato e tossicodipendente.

Era diventato da qualche tempo l’incubo della madre, donna alla quale chiedeva soldi per comprare la droga. E donna, che lunedì ha chiesto aiuto chiamando il 118, che maltrattava.

L’arresto

Quando i militari sono arrivati, il 39enne era su tutte le furie tanto che gli uomini dell’Arma hanno dovuto usare il taser per immobilizzarlo.

Poi è scattato l’arresto dell’uomo.