Bimbo cade dal quarto piano: salvato dagli stendipanni. Dramma sfiorato a Rescaldina.

Bimbo cade dal quarto piano: salvato dagli stendipanni

E’ precipitato dal balcone di casa, al quarto piano. A salvarlo sono stati gli stendipanni dei tre piani sotto il suo. E’ quanto successo la mattina di oggi, giovedì 2 luglio 2026, a Rescaldina. Erano circa le 7.20 quando un bimbo di 5 anni, di origini romene, che vive con la famiglia in una palazzina di via Moro, per cause ancora da accertare, è precipitato di sotto. Dalle prime informazioni pare che il piccolo si sia sporto per vedere se erano arrivati i suoi amichetti. Il volo è stato notevole, ad attutire la caduta sono stati, appunto, gli stendipanni dei vicini di casa che vivono negli appartamenti di sotto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati l’ambulanza del 118, l’automedica dell’ospedale e l’elisoccorso insieme ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il piccolo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Bergamo in codice rosso ma non è in pericolo di vita.