Benemerenze ai cittadini aresini che hanno dato valore alla Comunità

Riconoscimenti civici ai cittadini e alle realtà che hanno dato valore alla Comunità di Arese. Si è svolta ieri, domenica, durante la festa patronale, la consegna delle onorificenze civiche della città.

Il sindaco Luca Nuvoli: “Grazie al loro impegno generoso e disinteressato hanno favorito lo sviluppo sociale e culturale del territorio”

«Grazie al loro impegno generoso e disinteressato, queste persone hanno favorito lo sviluppo sociale e culturale del territorio, accrescendone il valore – ha detto il Sindaco Luca Nuvoli Il momento della premiazione rappresenta un appuntamento fondamentale per tutta la nostra cittadinanza, un’opportunità per dare risalto al merito, alla costanza e al forte attaccamento che singoli cittadini e realtà associative nutrono per Arese. A nome della Giunta e di tutta la popolazione, desidero rivolgere il ringraziamento più autentico a chi ha ottenuto questa benemerenza, a dimostrazione del nostro rispetto e della nostra profonda riconoscenza. Speriamo che il loro esempio guidi anche altre persone lungo la stessa strada»

Diana Piccioli per l’impegno profuso nel campo della scuola

Ecco i premiati: Diana Piccioli per l’impegno profuso nel campo della scuola come insegnante di lingue e letteratura inglese; per essere stata un’educatrice e una Vice Preside che ha favorito l’apertura degli studenti al mondo attraverso il confronto con culture diverse e la formazione di una coscienza civile; per aver favorito con spirito d’iniziativa la nascita del Liceo Scientifico Falcone e Borsellino per la professionalità e la disponibilità nel mettersi a disposizione quale insegnante volontario presso l’Uni ter di Arese.

Gruppo Ambientalisti Volontari per l’impegno nel campo del sociale attraverso l’attività di volontariato volta a contrastare il degrado

Gruppo Ambientalisti Volontari per l’impegno profuso nel campo delle iniziative di carattere sociale attraverso l’attività di volontariato volta a contrastare il degrado e a tutelare il decoro urbano ripulendo strade e aree verdi della Città.

Opera Salesiana per l’impegno profuso nel campo delle iniziative di carattere sociale e assistenziale in soccorso dei singoli e della collettività

Opera Salesiana per l’impegno profuso nel campo delle iniziative di carattere sociale e assistenziale in soccorso dei singoli e della collettività svolte negli ultimi settant’anni sul territorio aresino attraverso le attività di formazione professionale l’orientamento scolastico e psicologico il cammino educativo e spirituale della comunità, la guida dell’oratorio e il sostegno ai ragazzi in difficoltà; per gli alti valori umanitari e il senso di altruismo dimostrati mediante i Barabba’s Clown, l’Operazione Mato Grosso, gli Amici del Sidamo e la Caritas Parrocchiale.

Associazione Insieme per la cura e l’animazione dedicate al benessere degli anziani

Associazione Insieme – Amici Casa Di Riposo per l’impegno profuso nel campo delle iniziative di carattere sociale e assistenziale in soccorso dei singoli e della collettività attraverso il costante impegno sociale e le attività di cura e animazione dedicate al benessere degli anziani della Rsa Gallazzi-Vismara e del territorio; per gli alti valori umanitari dimostrati dai volontari nel valorizzare la dignità delle persone anziane.

Lorenzo Messina per l’impegno profuso nel campo delle arti in particolare come secondo flauto della Berliner Philharmoniker Orchestra

Lorenzo Messina per l’impegno profuso nel campo delle arti in particolare come secondo flauto della Berliner Philharmoniker Orchestra; per aver dato lustro alla città grazie al proprio talento e alla passione per la musica, talento scoperto, coltivato e incoraggiato a partire dalla sezione ad indirizzo musicale della scuola Silvio Pellico.

Premiate con una pergamena di ringraziamento anche le associazioni che quest’anno festeggiano un compleanno speciale

Nel corso dell’evento, sono state premiate con una pergamena di ringraziamento anche le associazioni che quest’anno festeggiano un compleanno speciale, raggiungendo ambiti traguardi decennali dalla loro nascita: Anpi, 80° anniversario; Circolo Acli, 80° anniversario; Avis comunale, 50° anniversario; Insieme – Amici della Casa di riposo, 30° anniversario; Amici di Nazaret, 20° anniversario; Meta aps, 10° anniversario. Alla cerimonia hanno preso parte anche autorità civili, religiose e militari. Presenti in sala anche la Consigliera Regionale Michela Palestra e la Consigliera alla Mobilità della Città metropolitana di Milano Daniela Caputo