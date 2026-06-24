Ben 60 chili di droga sequestrati dalla Polizia Locale di Nerviano-Pogliano insieme a Trezzano.

Ben 60 chili di droga sequestrati dalla Polizia Locale

“In totale sono stati sequestrati circa 60 Kg di sostanza stupefacente tipo Marijuana e Hashish. Rispetto a quest’ultimo sono state rinvenute alcune panette di colore bianco e con un odore molto simile al sapone tale da poter essere facilmente confusi; oltre che ad altre varietà di Hashish con etichette e principi attivi differenti. Da una prima stima la sostanza avrebbe fruttato sul mercato circa 600mila euro. Si tratta di una brillante operazione effettuata in collaborazione tra due Comandi di Polizia Locale che ha consentito di stroncare, almeno per il momento, un importante giro di spaccio della zona. I tre soggetti arrestati sono tutti italiani quarantenni incensurati”. Queste le parole di Stefano Palmeri, comandante del Comando unico di Polizia Locale di Nerviano-Pogliano Milanese in merito alla maxi operazione svolta nelle scorse ore.

L’inizio delle indagini

Nella giornata di ieri, martedì 23 giugno 2026, durante un normale posto di controllo, la Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio aveva fermava un veicolo per una normale verifica circa il rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Il soggetto che era alla guida si era mostrato sin da subito agitato. Quando ha aperto il bagagliaio ne è uscito subito un forte odore di marijuana. Gli agenti hanno poi notato due grosse buste di cellophane contenenti marijuana che alla successiva pesatura risultavano essere 2 Kg. Il soggetto veniva fermato ma al momento di indossare le manette si divincolava cercando di darsi alla fuga. In breve tempo sul posto giungevano in supporto due pattuglie di Trezzano oltre che ad una pattuglia in abiti civili del Comando Polizia Locale Nerviano-Pogliano che si trovavano lì per altra attività ma intervenivano prontamente prestando ausilio ai colleghi. Il soggetto veniva immobilizzato e accompagnato presso il Comando.

Il secondo soggetto

Da qui si è accertato che la persona fermata doveva effettuare una consegna per conto di altro soggetto che gliela aveva a sua volta consegnata poco prima. Così gli agenti sono risaliti all’identità di quest’ultimo e la pattuglia in borghese di Nerviano-Pogliano si è così portata portava al suo domicilio. Qui hanno notato il soggetto uscire con alcune borse. Prontamente fermato, all’uomo è stato chiesto se avesse della sostanza stupefacente. La risposta è stata negativa. Ma ha consegnato alla Polizia Locale contati per 10.100 euro. Posto, poi, davanti all’evidenza dei fatti decideva di collaborare e ha aperto il veicolo dove venivano rinvenute 3 borse frigo contenenti panette e ovuli di Hashish debitamente ghiacciati risultati poi avere un peso di circa 18 Kg. Subito dopo, gli Agenti, appreso che la sostanza era stata caricata in altro luogo all’interno di un box, lo individuavano e vi si recavano unitamente al soggetto dove quest’ultimo consegnava spontaneamente un grosso borsone contenente varie buste di Marijuana per un peso totale di circa 10 Kg. Per tale fatti veniva anch’egli tratto in arresto.

Il terzo uomo

Terzo uomo coinvolto era il titolare di un’azienda di Trezzano, che anch’egli utilizzava la stessa persona fermata per le consegne. Una volta identificato dagli agenti, l’uomo ha consegnato vari panetti di Hashish detenuti all’interno di un freezer, alcune buste di Marijuana e 32 sigarette elettroniche con varie fragranze contenenti THC in diverse intensità; oltre che a 1200 euro in contanti. Le pattuglie hanno proseguito poi con le operazioni di perquisizione che consentivano di rinvenire in altra stanza e all’interno di un ufficio altra sostanza stupefacente tipo Marjiuana per un totale complessivo di circa 25 kg. Oltre che una bilancia e una macchina per fare il vuoto. Anche quest’ultimo soggetto veniva tratto in arresto.