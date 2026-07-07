Bando “Strade verdi”, a breve i lavori per la ciclabile della scuola primaria di San Vittore Olona.

Bando “Strade verdi”, a breve i lavori per la ciclabile della scuola

Prenderanno il via lunedì 13 luglio 2026 i lavori relativi al primo lotto dell’Intervento di interconnessione del centro storico e realizzazione di zona scolastiche a seguito del finanziamento del bando regionale “Strade verdi-Interventi integrati in aree urbane per la riduzione delle emissioni derivanti dal traffico e l’adattamento ai cambiamenti climatici” che interesserà la via don Magni per permettere la realizzazione del nuovo tratto di pista ciclabile e la creazione della zona scolastica dedicata alla scuola primaria Carducci. La strada sarà chiusa al traffico, mantenendo comunque il transito ai pedoni e garantendo gli accessi al parcheggio con la via 24 Maggio mediante modifica degli accessi. La durate dei lavori è di circa cinque settimane. A tal proposito si procederà all’emissione di apposita ordinanza di regolamentazione della circolazione per limitare al minimo i possibili disagi. Le comunicazioni relative ai successivi lotti di lavori saranno messe a disposizione della cittadinanza con sufficiente preavviso in modo da arrecare minor disagio possibile.

La soddisfazione del sindaco

“Come Amministrazione comunale crediamo molto in questi lavori di riqualificazione in senso green di alcune vie del centro cittadino, con la finalità di agevolare la mobilità dolce e la frequentazione da parte della cittadinanza del centro cittadino a lavori ultimanti – afferma il sindaco Marco Zerboni Siamo certi che i nostri concittadini ben comprenderanno qualche mese di scomodità di qualche via del nostro paese sapendo che il risultato finale sarà a beneficio di tutti ma soprattutto dei più giovani che ancora non guidano autovetture”.