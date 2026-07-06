Bandabardò e Modena City Ramblers al “Rugby Sound”: “Viva la Legnano antifascista”. Successo per la serata del festival all’Isola del Castello di Legnano.

Bandabardò e Modena City Ramblers al “Rugby Sound”: “Viva la Legnano antifascista”

Un live che passerà alla storia quello che si è visto la sera di ieri, domenica 5 luglio 2026, all’Isola del Castello di Legnano: per la quarta serata del “Rugby Sound 2026” sul palco sono saliti prima la Bandabardò con il tour celebrativo “Se mi rilasso…collasso”, primo album live che torna vivere su un palco. Un disco che, 25 anni dopo, ha fatto ritrovare la forza originaria a canzoni che hanno segnato intere generazioni. E poi i Modena City Ramblers con il tour “Appunti Resistenti”, viaggio musicale che celebra l’80esimo della Liberazione e il trentennale di “Materiale Resistente”, oltre al ventennale del disco d’oro “Appunti partigiani”. In scaletta, per i due gruppi, i loro più grandi successi. Per i Modena momenti toccanti con “Ebano”, “Un giorno di pioggia” e molto altro. E il gran finale: sul palco appaiono anche Paletta e Gagno dei Punkreas con “Bella Ciao” e la bandiera della Palestina a sventolare sul palco.

“Ci sono serate che non ti scordi più, quella di ieri sera è sicuramente una di quelle” hanno commentato i Modena sui loro social. Presente anche il sindaco Lorenzo Radice che ha così commentato il concerto: “Metti migliaia di voci sotto la luna della Bella Estate di Legnano, metti l’atmosfera magica dell’isola del Castello, metti la musica dei Modena City Ramblers. Metti che una sera si cantino e si ballino note e parole di libertà, giustizia, uguaglianza e fraternità. Anche tutto questo è Rubgy Sound”.

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Il festival prosegue

Il festival non si ferma, ecco il programma delle altre serate:

– 9 luglio Elio e le storie tese

– 10 luglio Subsonica (opening Casinò Royale e Tara)

– 11 luglio Finley e Teenage Dream

– 16 luglio Salmo (opening 18k e Scar)

– 18 luglio Zarro Night special guest Il Pagante

– 21 luglio Manu Chao

L’evento si inserisce nel programma del Rugby Sound Festival, organizzato da Rugby Parabiago e Shining Production, con il patrocinio del Comune di Legnano, manifestazione che unisce musica e intrattenimento in uno dei contesti estivi più riconoscibili del territorio, confermandosi come un appuntamento capace di coinvolgere pubblici trasversali, il tutto in una location d’eccezione: l’Isola del Castello di Legnano, un’isola naturale lambita dal fiume Olona, su cui sorge il castello di San Giorgio.