Babbo Natale in Comune per la gioia dei bambini

Per due giorni consecutivi, oggi e domani, l’atrio d’ingresso del palazzo comunale di Piazza Visconti diventa il cuore pulsante della città: un luogo dove la magia prende forma concreta dove i sorrisi dei bambini illuminano ogni angolo e dove il calore umano avvolge le famiglie.

Babbo Natale accoglierà tutti i bambini per una foto insieme dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19

Come ogni anno in occasione del Natale, l’amministrazione comunale ha predisposto un set con un Babbo Natale che accoglierà con grande entusiasmo tutti i bambini, che vorranno farsi fotografare. Ma non solo i piccoli avranno anche la possibilità di imbucare la loro letterina nella cassetta dell’uomo dalla lunga barba bianca. Babbo Natale accoglierà i bambini e le loro famiglie dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19

Il vice sindaco Maria Rita Vergani: “Un momento unico per riscoprire l’incanto dell’infanzia”

«L’incontro con Babbo Natale non è un semplice evento ma un’esperienza unica – afferma il vice sindaco Maria Rita Vergani – Dopo il successo dello scorso anno, l’appuntamento si conferma uno dei più attesi, un vero viaggio nella magia natalizia, pensato per bambini, famiglie e tutti coloro che desiderano riscoprire l’incanto dell’infanzia. Nel complesso è molto efficace: comunica entusiasmo, continuità e il valore dell’appuntamento».