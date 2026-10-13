NELLA NOTTE DI DOMENICA

Auto in fiamme, si indaga sulle cause

E' quanto accaduto in via Micca nella notte di domenica; sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco

Auto in fiamme, si indaga sulle cause

Villa Cortese ·

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Auto in fiamme, si indaga sulle cause. E’ successo a Villa Cortese.

Auto in fiamme, si indaga sulle cause

Auto in fiamme a Villa Cortese. E’ quanto successo la notte di domenica 11 ottobre 2021 in via Micca. A bruciare una Bmw che si trovava parcheggiata lungo la strada. Le fiamme hanno danneggiato anche un’altra Bmw che si trovava nelle vicinanze.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Loro a indagare sul fatto per chiarire la natura dell’incendio.

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