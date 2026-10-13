Auto in fiamme, si indaga sulle cause. E’ successo a Villa Cortese.
Auto in fiamme, si indaga sulle cause
Auto in fiamme a Villa Cortese. E’ quanto successo la notte di domenica 11 ottobre 2021 in via Micca. A bruciare una Bmw che si trovava parcheggiata lungo la strada. Le fiamme hanno danneggiato anche un’altra Bmw che si trovava nelle vicinanze.
Le indagini
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Loro a indagare sul fatto per chiarire la natura dell’incendio.