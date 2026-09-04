E' accaduto all'alba in via Como; sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco

Auto in fiamme in un parcheggio: è successo in a Cerro Maggiore.

Auto in fiamme in un parcheggio

Auto in fiamme a Cerro Maggiore. E’ quanto accaduto alle prime luci dell’alba di oggi, venerdì 4 settembre 2026. Erano circa le 5 quando, lungo la via Como, è andata a fuoco una vettura che vi era parcheggiata. In quell’istante non c’era nessuno a bordo nè nelle vicinanze. I residenti hanno lanciato l’allarme al 112.

L’intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Carabinieri della Compagnia di Legnano insieme ai Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme in poco tempo. Le cause dell’incendio dovrebbero essere accidentali.