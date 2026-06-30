E' quanto successo nel pomeriggio di oggi; sul posto i Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia Locale

Auto in fiamme, alta colonna di fumo a San Vittore Olona.

Auto in fiamme

Auto in fiamme a San Vittore Olona. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 30 giugno 2026. Erano circa le 17.30 quando una vettura che si trovava nella zona del Sempione, verso il confine con San Lorenzo di Parabiago, ha preso fuoco.

L’arrivo dei pompieri

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, la Polizia Locale e i Carabinieri. Le fiamme sono state sedate. Al momento non si conoscono ancora le cause dell’incendio. Non vi sono stati feriti.