Ad Ossona il 17 aprile 2025 si è tenuto il Congresso Comprensoriale di Auser Territoriale del Ticino Olona APS e di Auser Volontariato del Ticino Olona ODV alla presenza dei soci, dei delegati comprensoriali e con la partecipazione di Tiziana Scalco, Presidenza Auser Lombardia, Anna Pavan, Vice Sindaca del Comune di Legnano, Mario Principe, Segretario Generale CGIL Ticino Olona e Umberto Colombo Segretario generale SPI CGIL Ticino Olona.

Auser Ticino Olona, riconfermato il presidente uscente

L’Assemblea dei soci e dei delegati comprensoriali ha rinnovato gli organi direttivi, alla guida dell’associazione viene riconfermato il Presidente uscente Mauro Squeo.

Auser Volontariato Territoriale Ticino Olona è un’associazione di secondo livello e conta 9 associazioni di Volontariato di primo livello, mentre Auser Territoriale Ticino Olona APS conta 7 associazioni di promozione sociale di primo livello per un totale complessivo di circa 2700 soci e più di 300 volontari cuore pulsante e la forza di AUSER. Grazie al loro impegno, competenze e passione si realizzano le tantissime attività di aiuto alle persone anziane e fragili con l’accompagnamento e la telefonia sociale, attività culturali e di socializzazione con incontri e conferenze, promozione del benessere psico-fisico offrendo cura, relazioni solidali, l’instaurarsi di nuovi legami che favoriscono la coesione, l’inclusione sociale e il contrasto alla solitudine.

I servizi effettuati dall'associazione

Le Associazioni Auser nel corso del 2024 hanno effettuato un totale di ben 34.512 servizi di accompagnamento verso ospedali, centri di cura, ambulatori e di compagnia telefonica, distribuiti in numero di 19.918 nel Legnanese, 11.558 nel Magentino, 1.001 nel Castanese e 1.838 nell’Abbiatense con oltre 28.181 ore di volontariato e ben 516.000 km effettuati. Possiamo ritenerci orgogliosi di questi risultati che vedono un consolidamento del nostro impegno nel territorio.

A Legnano sono stati effettuati un notevole numero di accompagnamenti come partner del Progetto “La Cura Condivisa” con capofila la Fondazione Sant’Erasmo. Al progetto “Estate Gentile”, promosso con il Comune di Legnano, hanno aderito 4 ragazze delle scuole superiori che si sono attivate a telefonare, principalmente nel mese di luglio, ad oltre un centinaio di persone fragili. Il progetto “Sportello digitale” iniziato a settembre del 2024 assieme all’Associazione “Ci Aiutiamo” di Legnano è proseguito nel 2025 con la collaborazione di una ragazza del Servizio Civile Digitale. I“Nonni Vigili” hanno presidiato 6 istituti per un totale di 2588 ore mentre il servizio info point c/o il Comando dei Vigili Urbani le ore di volontariato sono state 507. In conformità alla Convenzione con il Tribunale di Milano relativa ai “Lavori di pubblica utilità”, punto di riferimento della cosiddetta “giustizia riparativa”, sono state accolte 5 persone a svolgere attività presso la nostra sede.

La gestione dei centri antiviolenza

Inoltre, nel Legnanese e Castanese, Filo Rosa Auser gestisce il Centro Antiviolenza di Legnano e lo sportello di Castano Primo; nel corso del 2024, donne che si sono rivolte al Centro Antiviolenza sono state 235, accolte 145 di cui 11 donne collocate in strutture protette. Evidenziamo che circa l’80% sono maltrattanti italiani. Al fine di promuovere la piena e paritaria integrazione delle donne nella vita culturale, economica, sociale e politica, e sviluppare una cultura del “RISPETTO”, l'associazione ha promosso interventi formativi nelle scuole ed incontri pubblici.

Auser non si ferma ad occuparsi solo delle proprie attività, ma è aperta nel coltivare relazioni con altri Enti del Terzo Settore, svolge importanti incarichi nei Forum del Terzo Settore a tutti i livelli Nazionale, Regionale e nel nostro territorio è cofondatore del Forum dell’Altomilanese e aderisce alla Casa del Volontariato di Legnano per creare alleanze sociali, rivendicare e promuovere nuovi

sistemi di solidarietà.

"Siamo presenti nei tavoli di lavoro negli ambiti dell’Altomilanese, dell’Abbiatense e del Magentino per la formulazione dei nuovi piani di zona 2025/2027; un percorso importante dove abbiamo convenuto e condiviso con altri soggetti la necessità di ridefinire gli obbiettivi per un welfare di prossimità. Siamo anche presenti nelle consulte che hanno formulato i nuovi Piani del Polo Territoriale dell’Asst Ticino Olona".

L'elaborazione del progetto "Oltre l'età"

Il prodotto di tutto questo è stato l’elaborazione di un progetto denominato “Oltre l’Età” relativo all’invecchiamento attivo, promosso e finanziato da Regione Lombardia dove Auser Ticino Olona è capofila; a breve ci sarà la presentazione con tutti i promotori e partner

Occuparsi di stato sociale significa anche mettere al centro il benessere delle persone e la Giustizia sociale, sostenendo un welfare innovativo, inclusivo, universalistico e rivendicando politiche per l’invecchiamento attivo.

Per poter continuare e mantenere alta la qualità delle attività solidaristiche, di socializzazione e culturali, Auser promuove ogni anno una campagna di tesseramento e reclutamento di nuovi volontarie e volontari per intercettare nuove disponibilità anche tra i giovani, portatori di istanze nuove rispetto alle attività tradizionali.