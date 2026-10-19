Attestato Fidae alla San Carlo, una scuola sicura

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Una giornata importante quella di venerdì per la scuola San Carlo San Michele di via De Amicis. L’istituto rhodense ha, infatti, ricevuto ufficialmente l’attestato «Scuola Sicura Fidae», diventando l’undicesima scuola in Italia e la seconda in Lombardia a ottenere questo importante riconoscimento.

Traguardo che testimonia l’impegno quotidiano nel costruire una scuola sempre più sicura

Un traguardo che testimonia l’impegno quotidiano nel costruire una scuola sempre più sicura, accogliente e attenta alla crescita e al benessere di ogni alunna e alunno. «Questo riconoscimento – ha detto la rettrice Roberta Zappa – non rappresenta un punto di arrivo, ma un nuovo impegno: continuare a fare della nostra scuola un luogo in cui ogni bambino e ragazzo possa sentirsi ascoltato, rispettato, custodito e valorizzato.»

Una scuola che non guarda solo alla applicazione di procedure ma ai ragazzi

Alla consegna del premio erano presenti il prevosto Monsignor Norberto Donghi «una scuola che non guarda solo alla applicazione di procedure, ma punta sull’empatia, sulla capacità dei ragazzi di comprendere le sofferenze altrui e le conseguenze delle proprie azioni» il Sindaco Andrea Orlandi con l’assessore alla scuola Paolo Bianchi il consigliere regionale Carlo Borghetti e l’onorevole Fabrizio Cecchetti.

Messaggio di complimenti anche dal Ministro Giuseppe Valditara

Un messaggio di complimenti è arrivato all’istituto rhodense anche dal Ministro Giuseppe Valditara. Il protocollo Scuola Sicura Fidae, attesta la conformità della struttura e delle procedure scolastiche ai più alti standard di sicurezza psicofisica, legale e relazionale. Il protocollo considera bullismo, cyberbullismo, pericoli digitali, fragilità relazionali silenziose.