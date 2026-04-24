Associazione Nazionale Carabinieri al mercato di Turbigo contro le truffe.

Associazione Nazionale Carabinieri al mercato contro le truffe

L’Associazione nazionale Carabinieri tra le bancarelle del mercato di Turbigo. Il motivo? Incontrare i cittadini e metterli in guardia su come non cascare in truffe e raggiri. E’ quanto sta avvenendo in questi giorni in paese.

Come noto, infatti, e soprattutto gli anziani, sono vittime di truffe e furti in casa perpetrati da quanti si spacciano per finti tecnici e quant’altro: obiettivo dell’iniziativa è stato quello di distribuire un opuscolo contenente preziosi consigli su come non finire vittime dei malviventi.

Le parole del sindaco

“Questo perché è importante essere informati e soprattutto conoscere come agiscono i malviventi e quali possono essere le principali truffe che vengo messe in atto” il commento del sindaco Fabrizio Allevi.