Assemblea in Comune: servizi non garantiti per la giornata di oggi

Oggi, venerdì, a causa di una assemblea indetta dai dipendenti comunali di Rho non saranno garantiti i servizi rivolti ai cittadini.

Il Comune garantisce il raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte. Per quanto riguarda la Polizia Locale garantite le attività di richiesta dall’autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori, attività di rilevazione relativa all’infortunistica stradale, attività di pronto intervento, attività della centrale operativa e assistenza al servizio di protezione civile in caso di calamità naturali.

L’Amministrazione comunale si scusa anticipatamente con i cittadinanza per gli eventuali disservizi che si dovessero verificare.