Arianna Cavicchioli, una memoria che diventa futuro

Un anno fa la città di Rho si era ritrovata attorno a una cena solidale per ricordare Arianna Cavicchioli. Da quell’appuntamento, che aveva saputo unire memoria e partecipazione, è nato qualcosa di concreto: la borsa di studio intitolata all’ex sindaca, dedicata alle studentesse del Puecher Olivetti che proseguiranno i loro studi nei settori sociale e sanitario.

Cena comunitaria all’oratorio San Carlo per sostenere il progetto della seconda borsa di studio

Grazie al ricavato raccolto nel maggio 2024 (3mila euro), oggi il bando è stato formalmente istituito con il sostegno del dirigente scolastico Emanuele Contu e del Consiglio d’Istituto.

Ma il percorso non si ferma qui. Il prossimo appuntamento è già fissato per giovedì 6 novembre quando, all’oratorio San Carlo di via Bettinetti 55, si terrà una nuova cena comunitaria, occasione per ritrovarsi e dare ancora forza a questo progetto.

Un ricordo che si rinnova, ma che guarda avanti: quello di Arianna Cavicchioli

Per prenotazioni è possibile contattare (anche via WhatsApp) i numeri 335.6637014 e 348.7120634. Accanto alla cena ci sarà anche la prima estrazione a premi solidale, con tanti premi in palio, che contribuirà a finanziare la borsa di studio. Per informazioni sui biglietti è possibile contattare il 338.9240744 (Patrizia). Un ricordo che si rinnova, ma che guarda avanti: quello di Arianna Cavicchioli, donna delle istituzioni e della città, che continua a ispirare nuove generazioni attraverso gesti concreti di sostegno e condivisione.