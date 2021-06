Covid addio. Arconate e Corbetta sono Covid free, dopo tanti mesi di lotta alla pandemia.

Zero casi a Corbetta

Il sindaco Marco Ballarini ha annunciato venerdì 18 giugno la buona notizia: "Ce l’abbiamo fatta, ancora. Ce l’abbiamo fatta insieme, uniti, con testa e cuore come una grande Famiglie. È un’emozione poter tornare a dirvelo di nuovo: Corbetta è Covid free. Insieme siamo più forti di qualunque cosa".

Arconate Covid free

Ad Arconate l'annuncio è di sabato 19 giugno, per bocca del primo cittadino, Sergio Calloni: "Cari concittadini, una importante comunicazione: da un paio di giorni Arconate non ha più contagi di Coronavirus. Siamo ufficialmemte un comune Covid free. Abbiamo, al momento, ancora due cittadini in isolamento che si libereranno presto. Raccomando comunque rispetto delle regole che ci hanno permesso di arrivare a questa situazione e cautela negli atteggiamenti ritenuti critici. Grazie ancora a tutti per la collaborazione. Buon fine settimana".